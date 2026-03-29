Митрюшкин объяснил крутость Карпина: «Хочется биться за этого тренера»

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

Источник: РИА "Новости"

— К основе «Спартака» вас подтянул Валерий Карпин. Сейчас он главный тренер сборной России. Как Георгич изменился за эти годы?

— Он остался таким же, каким и был — прямым человеком, который может правильно подобрать мотивирующие слова. Конечно, Валерий Георгиевич стал мудрее как тренер, потому что через многое прошел. Но если говорить глобально, то в личностном плане не изменился.

— Вы когда-то рассказывали, что он показательно не обращался к вам по имени на тренировках в начале карьеры…

— Да, но это все было в шутку. Наверное, это был такой подход к молодым. Но это было максимум два-три дня в шутливой, хорошей форме, чтобы где-то поддеть и замотивировать молодого вратаря. Все понимают, что 17-летнему голкиперу пробиться в команду было тяжеловато — конкуренция была тогда высокая с такими мастерами (Песьяков, Дикань — примечание Sport24). Считаю, что это было правильно, без перебора и по делу.

— А в чем крутость Карпина как тренера?

— Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова. За счет своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьется за тебя, — заявил Митрюшкин в интервью «Матч ТВ».

Ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

