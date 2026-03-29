Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург

Как сообщил источник канала «Матч ТВ», игроки и тренерский штаб национальной команды России по футболу прибыли в Санкт-Петербург из Краснодара и разместились в отеле на Крестовском острове.
Напомним, что 31 марта «наши парни» под руководством Валерия Карпина проведут BetBoom товарищеский матч со сборной Мали. Игра состоится на поле стадиона «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени.
Следует добавить, что российская сборная, отстранённая от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года в связи с ситуацией в Украине, занимает в мировом рейтинге 36-е место, «орлы» Тома Саинтфита — 54-е.
25 марта в интервью главный тренер африканской сборной Саинтфит заявил, что Мали сыграет молодым составом из-за отсутствия ряда основных игроков.