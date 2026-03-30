Главный тренер сборной Мали рассказал, как посещал Россию в 1990-е: «У меня даже была красная футболка с надписью СССР!»

«В школе нам как-то предложили: поехать на 10 дней в Италию или в Россию. Я выбрал второй вариант. Мне было 18 лет, я уже играл во второй лиге Бельгии в молодежных командах и всегда восхищался советскими клубами. Обожал Блохина — у меня даже была красная футболка с надписью CCCP! В Москве мне очень понравилось. Красная площадь, Кремль впечатлили! Даже несмотря на то, что стояла зима и повсюду лежал снег. Из столицы мы отправились в Ленинград, посетили Эрмитаж. Конечно, поразила богатейшая история и очень красивая архитектура. Прошло уже 36 лет, и только сейчас я снова приеду в Россию. Хотя всегда интересовался вашей страной», — сказал Сентфье «СЭ».