Непомнящий — о словах главного тренера сборной Мали: «Африканцы знают: Россия — это великая страна»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной Мали Тома Сентфье о любви к СССР и России.
«Во многих африканских странах отношение к СССР и России всегда было доброжелательным. Африканцы знают: Россия — это великая страна, в которой работают хорошие люди. Для меня в его словах нет ничего удивительного. Африканцы всегда к нам относятся с уважением, потому что мы им серьезно всегда помогали. Они помнят об этом. Во многих странах Африки в советское время работали наши специалисты, в том числе в области спорта. Приятно, что сохраняется такое отношение к нам», — сказал Непомнящий «СЭ».
Во вторник, 31 марта, в Санкт-Петербурге сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с командой Мали. Начало встречи — в 20:00 мск.