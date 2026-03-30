Матч-центр
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
Молодежная сборная России уступила команде Иордании в товарищеском матче

Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 1:2.

Источник: РФС

СТАМБУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 1:2 проиграла молодежной команде Иордании (игроки не старше 23 лет) в товарищеском матче. Встреча прошла в Манавгате (Турция).

В составе победителей отличились Салих Фрейдж (36-я минута) и Алсакет Момен (90). У российской команды гол забил игрок тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков (72). На пятой компенсированной минуте ко второму тайму вратарь россиян Игнат Тереховский отразил удар с пенальти.

Игра с иорданцами стала заключительной для молодежной сборной России на учебно-тренировочных сборах в Турции. Ранее ТАСС сообщал, что 27 марта команда обыграла молодежную сборную Узбекистана со счетом 2:1.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.