Молодежная сборная России уступила команде Иордании в товарищеском матче

СТАМБУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 1:2 проиграла молодежной команде Иордании (игроки не старше 23 лет) в товарищеском матче. Встреча прошла в Манавгате (Турция).
В составе победителей отличились Салих Фрейдж (36-я минута) и Алсакет Момен (90). У российской команды гол забил игрок тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков (72). На пятой компенсированной минуте ко второму тайму вратарь россиян Игнат Тереховский отразил удар с пенальти.
Игра с иорданцами стала заключительной для молодежной сборной России на учебно-тренировочных сборах в Турции. Ранее ТАСС сообщал, что 27 марта команда обыграла молодежную сборную Узбекистана со счетом 2:1.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.