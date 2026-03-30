Молодежная сборная России уступила команде Иордании в товарищеском матче

СТАМБУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 1:2 проиграла молодежной команде Иордании (игроки не старше 23 лет) в товарищеском матче. Встреча прошла в Манавгате (Турция).