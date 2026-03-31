Тухель не планирует выпускать Джуда Беллингема в матче с Японией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что не планирует задействовать полузащитника Джуда Беллингема в товарищеской игре с Японией.
22-летний футболист восстанавливался после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он не смог сдержать слез в начале февраля. 22 марта он вышел на замену в игре с «Атлетико» (3:2).
"Я думаю, это слишком большой риск — выпускать Беллингема. Склоняюсь к тому, что он не будет играть. Все выиграли от того, что он был частью команды. Он отлично тренировался, но участвовал в качестве нейтрального игрока. Он не был задействован в тренировке на 100 процентов. Все выглядело очень и очень хорошо, но мы все еще бережем его, чтобы не рисковать.
Травма мышечная, очень специфическая, и мы абсолютно не хотим повторного повреждения в этот момент сезона. И для него самого было очень хорошо быть в лагере. Он был великолепен. Но я склоняюсь к тому, что он не сыграет", — цитирует Тухеля BBC.
Беллингем в 46 матчах за сборную забил шесть голов и отдал десять результативных передач.
Сборные Англии и Японии сыграют в Лондоне 31 марта.
