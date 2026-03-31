Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.05
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.40
X
3.90
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.60
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.30
П2
1.97
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Тухель не планирует выпускать Джуда Беллингема в матче с Японией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что не планирует задействовать полузащитника Джуда Беллингема в товарищеской игре с Японией.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что не планирует задействовать полузащитника Джуда Беллингема в товарищеской игре с Японией.

22-летний футболист восстанавливался после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он не смог сдержать слез в начале февраля. 22 марта он вышел на замену в игре с «Атлетико» (3:2).

"Я думаю, это слишком большой риск — выпускать Беллингема. Склоняюсь к тому, что он не будет играть. Все выиграли от того, что он был частью команды. Он отлично тренировался, но участвовал в качестве нейтрального игрока. Он не был задействован в тренировке на 100 процентов. Все выглядело очень и очень хорошо, но мы все еще бережем его, чтобы не рисковать.

Травма мышечная, очень специфическая, и мы абсолютно не хотим повторного повреждения в этот момент сезона. И для него самого было очень хорошо быть в лагере. Он был великолепен. Но я склоняюсь к тому, что он не сыграет", — цитирует Тухеля BBC.

Беллингем в 46 матчах за сборную забил шесть голов и отдал десять результативных передач.

Сборные Англии и Японии сыграют в Лондоне 31 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.