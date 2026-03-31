Два пенальти и удаление капитана: сборная Казахстана драматично завершила квалификацию Евро-2026

Команда встретилась с Северной Ирландией в рамках заключительного третьего тура группы 5, матчи которой проходили в Румынии.
Казахстанцы проиграли со счетом 0:1 из-за гола нападающего Сидача О'Нила с пенальти (56 минута). Другой одиннадцатиметровый удар не реализовал полузащитник Блейн Макклюр (6) — сейвом отметился вратарь Саятхан Кусаинов.
В концовке команда Сергея Лабодовского осталась в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален капитан и нападающий сборной Казахстана Азамат Туякбаев (85).
Благодаря победе североирландцы набрали четыре очка и завершили квалификацию на второй позиции. Сборная Казахстана с тремя баллами финишировала третьей, опередив Румынию (два очка). Команда Украины с семью баллами выиграла группу и попала на Евро-2026.