Гол в концовке решил исход матча сборной Казахстана по футболу в квалификации Евро-2027

Очередная встреча группы D прошла на «Туркестан Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 89-й минуте забил полузащитник Ойсин Галлахер.
Поражение стало для сборной Казахстана вторым подряд. С четырьмя очками после семи матчей команда Владимира Чебурина занимает последнее шестое место. Впереди еще три встречи, но национальная сборная потеряла шансы выйти на Евро-2027.
Ирландцы после семи матчей набрали 11 очков и занимают третью позицию. Выше них располагаются Англия и Словакия, у которых по 16 баллов после шести и семи встреч соответственно.