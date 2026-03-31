Тренер молодежной сборной Турции потерял сознание во время игры

Коркмазу 43 года, он является тренером молодежной сборной Турции с 2025 года, а ранее работал в тренерских штабах «Трабзонспора», «Эрзурумспора» и «Денизлиспора». В качестве игрока становился чемпионом Турции в составе «Фенербахче», дважды выигрывал Кубок Турции с «Фенербахче» и «Трабзонспором», два раза побеждал в матчах за суперкубок страны.