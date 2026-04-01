Сборные Испании и Египта сыграли вничью перед ЧМ

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Испанцы в группе H сыграют с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне в группе G встретятся со сборными Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.