Семь футболистов сборной Эритреи пропали после матча отбора Кубка Африки

В 2009 году, как пишет The Guardian, 12 членов сборной Эритреи пропали без вести после поражения в матче регионального турнира в Кении. По данным Би-би-си, в 2019 году случай повторился — семь игроков сборной не вернулись после участия в региональном чемпионате Восточной Африки в Уганде.