Валерий Карпин рассказал о главной тренерской ошибке в карьере

«Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может, — сказал Карпин. — Пример из школы, если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в “Спартаке”. Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, — это в “Армавире”. Тогда пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков».