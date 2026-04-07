Валерий Карпин рассказал о главной тренерской ошибке в карьере

Ранее специалист не подгонял задачи под игроков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что главной его ошибкой в тренерской карьере было предъявление к игрокам требований, выполнить которые они не могли. Соответствующее заявление специалист сделал на встрече-конференции Российского футбольного союза (РФС) и образовательный платформы «Сферум» в рамках проекта «Футбол в школе».

«Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может, — сказал Карпин. — Пример из школы, если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в “Спартаке”. Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, — это в “Армавире”. Тогда пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков».

Карпину 57 лет, он возглавляет сборную России с 2021 года. Также он работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из Армавира, «Ростове», московском «Динамо».

«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. РФС продолжит серию мероприятий со школьниками в «Сферуме» и платформе «Моя школа».

