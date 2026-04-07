Карпин назвал самого талантливого футболиста сборной России: «Важно, что он и упорный»

«Неправильно было бы выделять кого-то. Но чтобы никому не было обидно, все с этим согласятся. Самый талантливый и упорный — Александр Головин. Важно, что он и упорный, потому что на одном таланте не сможешь играть», — заявил Карпин во время встречи со школьниками.
29-летний Александр Головин выступает за французский «Монако». Он провел 52 матча за сборную России и забил 9 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.
