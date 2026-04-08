Карпин планирует поездку к Сафонову и Головину в конце апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин планирует в конце апреля приехать к голкиперу французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову и полузащитнику «Монако» Александру Головину. Об этом Карпин рассказал ТАСС.
В январе Карпин уже ездил к Головину и полузащитнику испанского «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.
«В мыслях есть командировки в конце апреля — начале мая. Возможно, если к Сафонову, то и к Головину заеду. Думаю, что к Алексею Миранчуку вряд ли, далеко. Еще в планах посещение матчей ЮФЛ [Юношеской футбольной лиги — прим. ТАСС]», — сказал Карпин.
В марте сборная России в домашних товарищеских матчах победила команду Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с малийцами (0:0).