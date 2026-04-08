Карпин оценил шансы Смолова стать тренером

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с ТАСС оценил тренерские перспективы бывшего нападающего национальной команды Федора Смолова.
3 апреля Смолов рассказал журналистам, что склоняется к завершению карьеры игрока, а также сообщил о начале обучения в Школе футбольных тренеров РФС.
«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты», — сказал Карпин.
Тренер заметил, что сейчас люди ориентируются больше на происшествия в кафе, но это не значит, что участники скандальных историй «не вдумчивые ребята». «Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами».
Летом 2025 года Смолов оказался в центре скандала. Он стал участником драки в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Видео инцидента появилось в соцсетях в июле: на записи видно, как футболист подошел к двум посетителям и после словесной перепалки ударил их.
Адвокат футболиста 31 марта рассказала, что Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов заключили соглашение о примирении. Футболист выплатил компенсацию в размере 4 млн руб. 3 апреля судья закрыл дело в отношении Смолова.
В этой же «Кофемании» в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, за что получили реальные сроки.
Смолов провел 45 матчей за сборную России и забил 16 голов, он является чемпионом России 2025 года в составе «Краснодара». Он также выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Урал», «Анжи», а также за испанскую «Сельту» и нидерландский «Фейенорд». Сейчас 36-летний футболист находится в статусе свободного агента.