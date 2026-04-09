Хиддинк пожелал Акинфееву играть до 50 лет: «Думаю, ты будешь следующим после Яшина, кому поставят статую»

«Дорогой Игорь, я только что получил сообщение от Жени (Евгения Савина). Он написал мне, что тебе скоро исполнится 50 лет. Через какое-то время он сделал поправку, что тебе не 50, а 40 лет. Но я знал, что тебе исполняется плюс-минус 40.



Во-первых, поздравляю с днем рождения. Сороковым днем рождения. Но мне кажется, Женя внес отличное предложение. Тебе надо продолжать быть в воротах до 50. Потому что ты знаешь: если тренироваться усердно, а иногда — не очень усердно, ты сможешь играть до 50 и побить еще больше рекордов. Отличная идея Жени.



И еще, мне кажется, ты будешь следующим после Льва Яшина, кому поставят статую. Статую Игоря, твою статую — рядом со статуей легендарного вратаря. Ты будешь, по крайней мере, второй легендой.



Надеюсь, ты отлично проведешь этот день. В добром здравии. И я очень горжусь тобой. Не только как голкипером — ты был великолепен, уверенно ловил мяч, — но и как человеком. Спасибо тебе большое. Хорошего тебя дня и продолжай, продолжай. Хорошо, Игорь? Пока-пока», — сказал Хиддинк в видеообращении, которое Акинфеев опубликовал в соцсети.