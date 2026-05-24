У имеющего пять дочерей Карпина впервые родится сын

Карпину 57 лет, в ноябре 2025 года он объявил об уходе из «Динамо», отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ранее он совмещал пост главного тренера в сборной и «Ростове», где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й. Также в течение тренерской карьеры Карпин возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».