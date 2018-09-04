Лев ввел комендантский час

Источник: РИА "Новости"

Лев взял на себя вину за провальную игру бундестим на чемпионате мира-2018 в России, а также заявил о необходимости перемен в команде. Тренерский штаб команды уже претерпел изменения: помощник тренера Томас Швайдер покинул пост и возглавил скаутскую службу Немецкого футбольного союза.

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Теперь перемены произошли и в дисциплине: для игроков национальной команды введен комендантский час. В 0:00 все должны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Запрещено даже находиться в барах отелей.

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер привозил с собой кальян на чемпионат мира в Россию.