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4 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Лев ввел комендантский час

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ужесточил правила для своих футболистов, информирует Sportbild.

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Источник: РИА "Новости"

Лев взял на себя вину за провальную игру бундестим на чемпионате мира-2018 в России, а также заявил о необходимости перемен в команде. Тренерский штаб команды уже претерпел изменения: помощник тренера Томас Швайдер покинул пост и возглавил скаутскую службу Немецкого футбольного союза.

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Теперь перемены произошли и в дисциплине: для игроков национальной команды введен комендантский час. В 0:00 все должны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Запрещено даже находиться в барах отелей.

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер привозил с собой кальян на чемпионат мира в Россию.

На ЧМ-2018 Германия не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.

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