Казахстан — Грузия. Финал на старте

Источник: РИА "Новости"

Групповые турниры Лиги наций, включающие в себя для каждого из участников 6 поединков, — состязания весьма специфические. Здесь не успеешь как следует разогнаться, — а пора уже стремительно финишировать… И каждый турнирный балл на такой короткой дистанции соревнования обычно ценится не на вес золота даже, а гораздо дороже.

Сборные Казахстана и Грузии причисляют к фаворитам нашей группы Лиги наций, — и, пожалуй, по праву. Национальная команда Латвии переживает в настоящее время непростой период смены поколений, который требует приобретения новым составом опыта совместных выступлений и притирки футболистов друг к другу. В состоянии, конечно, преподнести любой сюрприз Андорра — эти потомки каталонцев только и выжидают момента урвать у кого-то очко, а то и все три. Однако пиренейцы обычно выдачу неожиданностей на конвейер не ставят. Что же касается казахстанской и грузинской команд, то они на данном этапе своей истории переживают каждая определенный подъем и, безусловно, очень хотят, чтобы это не осталось незамеченным.

Откровенно говоря, ни у сборной Казахстана, ни у дружины Грузии такого реального шанса пробиться в финальный турнир чемпионата Европы, как через турнир Лиги наций, никогда в истории пока еще не было.

Возможно, — и не будет. Кто, на самом деле, может уверенно утверждать, как оно все сложится в будущем?.. Но сейчас подобная возможность предоставилась — и хвататься за нее нужно и руками, и ногами. И чем угодно еще, что умеет хвататься.

В Грузии отлично осознают сложившуюся ситуацию, но, кажется, предпочитают тешить себя мыслями, что их национальная дружина в нашей группе Лиги наций выше всех оппонентов как минимум на голову. Что ж, наверное, оно для нас и к лучшему. В Казахстане, складывается ощущение, собственные способности оценивают трезвее и понимают, что просто в стартующем групповом турнире нам не будет ни с кем. А потому на каждый предстоящий в рамках соревнования матч нужно выходить, как на последний, и выцарапывать в нем победу любыми способами. Не противоречащими футбольным правилам, естественно.

От исхода поединка, который состоится 6 сентября на «Астана Арене», для нашей национальной команды, на самом деле, зависит очень многое.

Грузины — те, даже если уступят в столице Казахстана, всегда могут лелеять надежду взять свое перед собственными болельщиками. Нам же потерянное на родном поле компенсировать в гостях будет невероятно сложно… Поэтому и не нужно нашим доводить дело до того, чтобы возникала необходимость демонстрировать на чужом поле какие-то суперспособности. Надо предельно четко и максимально сконцентрированно отыграть на своем стадионе — и наказать соперника за ошибки, которые те же грузины, что там ни говори, в последние годы совершают практически в каждом матче. В общем, казахстанцам необходимо сыграть стопроцентно прагматично и расчетливо — в лучших традициях «Астаны» времен работы там Станимира Стоилова, если вкратце. И о чужих воротах при этом не забывать ни в коем случае. Впрочем, судя по предыдущим матчам под руководством болгарского специалиста, о них-то игроки нынешней сборной Казахстана помнят всегда.

Что ж, пришло для нас, очень хочется верить, время ратных подвигов и славных побед. Не повезло грузинам, что столкнулись с нами на данном этапе истории казахстанской национальной дружины, — но кто им виноват?! В группе может быть только один победитель.