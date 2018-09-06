УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен новый турнир для сборных

Источник: РИА "Новости"

Лига наций стартует 6 сентября, сборные сыграют впервые после чемпионата мира. УЕФА организовал турнир, который призван заменить товарищеские матчи и повысить уровень соревновательности в европейском футболе. Его суть и особенности непростой формулы его проведения — в материале ТАСС.

Зачем УЕФА придумал Лигу наций

Новое соревнование заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения. «Болельщики чувствуют, что товарищеским матчам не хватает борьбы и содержательного футбола. Необходимо восстановить баланс между клубным футболом и футболом сборных», — пояснил президент УЕФА Александер Чеферин.

Сборные будут играть с равными по силам соперниками, что сделает матчи интереснее, а результаты — более непредсказуемыми.

Новым турниром УЕФА упрощает задачу выхода на чемпионат Европы сборным, которым раньше было сложно туда пробиться, увеличивая тем самым общий уровень мотивированности.

Продажа прав на показ матчей Лиги наций будет осуществляться централизованно. Благодаря этому дополнительный источник доходов получат как национальные ассоциации, так и УЕФА.

Как будет проводиться турнир

Все 55 сборных распределили по четырем лигам в соответствии с рейтингом УЕФА. По итогам жеребьевки в рамках каждой лиги были образованы группы.

В сентябре, октябре и ноябре команды каждой группы сыграют друг с другом по матчу дома и на выезде. Победители групп в лигах B, C и D идут на повышение. Последние места групп в лигах A, B и С вылетают в лигу ниже. Таким образом, каждой команде предстоит решать определенные турнирные задачи.

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию. Она пройдет в июне 2019 года на поле одного из участников и будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

Следующий розыгрыш Лиги наций состоится в сезоне 2020/21.

Почему важны результаты Лиги наций

Кубок Лиги наций | Источник: РИА "Новости"

Через Лигу наций можно пробиться на Евро-2020. 20 команд получат путевки на турнир по итогам отборочного турнира, еще четыре участника определятся в стыковых турнирах с участием победителей всех четырех групп во всех четырех лигах. В каждой лиге свой плей-офф из двух одноматчевых полуфиналов и финала.

Победители каждого плей-офф и поедут на чемпионат Европы. Если кто-то из победителей групп Лиги наций уже пробился на Евро через отборочный цикл, то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона.

Результаты матчей нового турнира влияют на рейтинг каждой из сборных, который будет иметь ключевое значение при жеребьевке отборочных турниров предстоящих чемпионатов Европы и мира. Это важно для сборной России — отобраться на Евро-2020 вполне реально и при нынешнем положении дел, а вот низкое место в рейтинге ФИФА вполне может привести к тому, что соперниками по отборочному турниру ЧМ-2022 одновременно могут оказаться, например, команды Испании и Италии.

В Лиге наций можно заработать. Общий фонд выплат солидарности и бонусов составляет €76,25 млн. Максимальная сумма выплат (в зависимости от результатов) для команды лиги А составит €7,5 млн, для команды лиги В — €2 млн, для команды лиги С — €1,5 млн, для команды лиги D — €1 млн.

С кем сыграет сборная России

Соперники сборной России | Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка Лиги наций прошла в январе в Лозанне. Однако тогда все ждали чемпионата мира и не стали вникать в суть нового турнира. Соперниками сборной России по группе D — второй по силе лиги — стали команды Турции и Швеции. 7 сентября команда Станислава Черчесова сыграет в Трабзоне с турками, 11 октября в Калининграде примет шведов, 14 октября встретится в Сочи с турками, а 20 ноября отправится в Стокгольм на матч со шведами.

Шведы на чемпионате мира добились такого же результата, что и сборная России. Пусть и не так ярко, но скандинавы дошли до четвертьфинала, где уступили англичанам (0:2).

Турки на чемпионат мира не попали, зато с ними сборная России сыграла свой последний контрольный матч перед чемпионатом мира. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1, а качество игры сборной России довело болельщиков до отчаяния. Тем больше было восторга от успешного выступления команды на чемпионате мира.

Лишний раз читать лекции футболистам не нужно, надо выигрывать каждый матч, на это и настраиваемся. Чем выше ты забираешься, тем больше у тебя привилегий. Мы сегодня во второй лиге, надо выходить в первую для начала. ​ Станислав Черчесов