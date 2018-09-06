Португалия без Роналду. Почему сборная сыграет без капитана, и как это будет

Сборная Португалии проведет первые два матча после чемпионата мира — с Хорватией (6 сентября) и Италией (10 сентября) — без своей главной звезды.

Криштиану и адаптация в «Ювентусе»

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Итальянская пресса еще за день до объявления состава сборной Португалии на ближайшие матчи сообщила, что Роналду в этом списке ждать не стоит. Дело в том, что нападающий заранее связался с главным тренером Фернанду Сантушем и попросил не вызывать его на товарищескую игру с Хорватией и матч Лиги наций с Италией.

Сантуш отреагировал позитивно. По сути это стало общим решением игрока и тренера. Нападающему нужно время, чтобы адаптироваться в «Ювентусе», тем более, он все еще не забил первый гол за новую команду. А Сантушу хочется проверить в деле молодежь и найти новых лидеров в сборной.

«После разговора с Криштиану, мы решили, что ему лучше остаться в клубе и тренироваться там. Он еще не завершил процесс адаптации в “Ювентусе”», — отметил Сантуш. И добавил: «Сборная — это не только Роналду. Все игроки важны. Нет такого понятия Португалия с Роналду и Португалия без него. На данный момент я сделал такой выбор, ответственность лежит на мне. Сейчас начинается новый цикл, который завершится Евро-2020, и нам нужно посмотреть новых футболистов, которые помогут защитить титул. Единственная возможность это сделать — дать им сыграть за сборную».

У «Юве» тоже есть план, как сделать так, чтобы Роналду начал забивать голы. Тренер Массимилиано Аллегри уже сообщил, что во время паузы на игры сборных будет думать над новой тактикой, заточенной под Криштиану: «В Италии очень хорошо умеют защищаться. Так что нам нужно придумать, как помочь ему забивать».

Новая Португалия: без 10 игроков ЧМ-2018

По сравнению с ЧМ-2018 Сантуш поменял сразу десять футболистов. В сборную вызваны четыре новичка: вратарь Клаудиу Рамуш («Тондела»), защитник Педру Мендеш («Монпелье»), полузащитники Жедсон Фернандеш («Бенфика») и Сержиу Оливейра («Порту»).

А вот еще семь футболистов, не сыгравших на ЧМ: Жоау Канселу, Луиш Нету, Рубен Невеш, Пицци, Ренату Саншеш, Брума и Рони Лопеш.

Почему так много изменений? Дело в том, что Сантуш не рассматривает Лигу наций как важный турнир, через который можно пробиться на Евро-2020. «Прямой путь на Евро — основной отбор. Уверен, мы квалифицируемся на турнир, и будем думать об этом начиная с марта», — заявил тренер.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш | Источник: РИА "Новости"

К тому же Сантуш уже объяснил, что такой состав в большей степени связан с попыткой немного освежить сборную перед чемпионатом Европы. Разумеется, это не значит, что сыгравшие на чемпионате мира-2018 больше не появятся в заявке. В Португалии, как, например, и в Бразилии, хотят посмотреть на дебютантов, на более молодых игроков.

«Пока нет никого, кто был бы исключен из сборной навсегда, и критерий возраста здесь не учитывается», — напомнил Сантуш. То есть Жоау Мариу, Адриен Силва, Рикарду Куарежма, Мануэл Фернандеш, Антони Лопеш, Жоау Моутинью, Рикарду Перейра, Бруну Алвеш, Жозе Фонти еще могут быть приглашены в сборную.

Футбол Товарищеские матчи 2018 6.09.2018, 21:45 Португалия - Хорватия -

Португалия не строит новую команду без Роналду и остальных ветеранов. Капитан еще точно отыграет пару лет, может, выйдет в составе и на ЧМ-2022. Пока же у тренера сборной есть шанс протестировать будущих сменщиков Криштиану. А футболисты смогут понять, каково это, играть без своего лидера. Ведь Португалии давно пора преодолеть зависимость от одного футболиста. В команде собраны талантливые молодые игроки, которые способны показывать куда более яркий футбол, чем тот, что пока ставит Сантуш.

На звание главной звезды в отсутствие капитана сейчас претендует лишь один человек — это Бернарду Силва, выступающий за «Манчестер Сити». Ему уже задают стандартный для такого звания вопрос: сборная — это Бернарду и остальные 10 человек?