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19:02 (мск), источник: Матч ТВ

Черчесов: Дзюба — самый опытный в сборной. Поэтому и капитан

Главный тренер сборной России дал предматчевую пресс-конференцию.

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Источник: Reuters

— Турция — наш постоянный спарринг-партнер. Вам нравится с ней играть?

— В этот раз от нас мало, что зависело — все решила жеребьевка Лиги наций. А вообще мы с удовольствием приезжаем в Турцию. Понятно, что наш соперник играет дома и хочет начать турнир с положительного результата. Думаю, будет полный стадион. По играм, которые мы посмотрели, Турция действует с большой самоотдачей. Будет сложно.

— У сборной России практически на треть сменился состав по сравнению с ЧМ-2018. Чувствуете, что тренируете другую команду?

— Отличий хватает. Перед ЧМ у нас был месяц подготовки, а сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Но мы верим в тех, кто есть. Флаг тот же, гимн тот же. Надо соответствовать уровню, который мы показали на чемпионате мира.

— Уже знаете, кто будет играть?

— Пока нет. Для нас самое главное, в какую систему играем, а не кто. И нас изучают, и мы изучаем. Примем решение, которое позволит правильно сыграть.

— Раньше была понятная цель — чемпионат мира. Какие теперь задачи стоят перед командой?

— И результат нам нужен, и команду мы строим. По ходу турнира смотрим, кто в каком состоянии. Мы ведь находимся в соревновании. Так что хотим и то, и то, и то. Ситуация так сложилась.

— Дзюба — новый капитан сборной. Вы им довольны?

— Это вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. А Артем — наш самый опытный футболист, будет выводить на поле команду в капитанской повязкой.

— Во время ЧМ вам удалось повернуть страну к команде. Как сохранить расположение страны?

— Сами этого хотели. Подняли планку, теперь надо планку удержать. Представляем сборную страны, все понимают, какая это ответственность. Будем играть на победу.

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