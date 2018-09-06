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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана проиграла Грузии в первом в истории матче Лиги наций

Новый турнир УЕФА начал свою историю в Астане.

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Сборная Казахстана по футболу проиграла Грузии в матче Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра первой группы дивизиона D проходила сегодня, 6 сентября, в Астане и завершилась со счетом 0:2.

В прошедшей игре в стартовом составе сборной Казахстана впервые вышли два натурализованных игрока «Астаны» — это голкипер Ненад Эрич и защитник Евгений Постников. Уроженцы Сербии и России в итоге отыграли все 90 минут.

В первом тайме обе команды имели по стопроцентному моменту. На 26-й минуте капитан сборной Казахстана Дмитрий Шомко вынес мяч с ленточки своих ворот, а на 32-й уже защитник Георгий Наваловский ударом в падении через себя спас Грузию от неминуемого гола.

В начале второго тайма сборная Казахстана начала активно и могла выйти вперед — самый реальный шанс был у форварда Алексея Щеткина. Счет же в итоге откроют грузины. На 69-й минуте автором первого гола в истории Лиги наций стал грузинский полузащитник Георги Чакветадзе — для хавбека бельгийского «Гента» этот мяч стал вторым в двух играх за сборную.

Совсем немного потребовалось Грузии для второго гола. Сборная Казахстана убежала вперед в надежде сравнять счет, но на 74-й минуте была поймана на контратаке, после которой случился автогол защитника Сергея Малого.

Отметим, что прошедшая игра стала первой официальной для Станимира Стойлова на посту главного тренера сборной Казахстана — ранее команда с болгарином обыграла в товарищеских играх Венгрию (3:2) и Азербайджан (3:0) и проиграла Болгарии (1:2). В свою очередь Грузию с начала 2016 года возглавляет словак Владимир Вайсс, который до этого три сезона работал в «Кайрате».

Матч Казахстан — Грузия стала первой игрой в истории Лиги наций. О проведении этого турнира для всех европейских сборных УЕФА объявил в марте 2014 года на Конгрессе УЕФА в Астане. Окончательный формат соревнования был утвержден в 2017 году.

В Лиге наций все 55 европейских сборных распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга. В первом розыгрыше турнира будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Групповой раунд турнира продлится до 20 ноября, финальная стадия пройдет летом следующего года, а стыковые матчи за выход на Евро-2020 — с 26 по 31 марта 2020 года.

В группе Казахстана и Грузии также играют Латвия и Андорра, который встретятся в Риге в ночь с 6 на 7 сентября — игра начнется в 00:45 по времени Астаны.

Во втором туре Казахстан в гостях отправится в гости к Андорре — игра пройдет в ночь на 11 сентября и начнется в 00:45 по астанинскому времени, а Грузия 9 сентября дома примет Латвию (начало — в 22:00).

Казахстан 0:2
Первый тайм: 0:0
Грузия
6.09.2018, 17:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Владимир Вайсс
Голы
  Георгий Чакветадзе 69′
  Сергей Малый 74′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Евгений Постников 4
Дмитрий Шомко (к) 18
Абзал Бейсебеков 21
Серикжан Мужиков 7
Георгий Жуков 10
Алексей Щеткин 13
45+1′ 76′ Исламбек Куат 5
Бауыржан Турысбек 15
81′ Бауыржан I Исламхан 9
Бактиер Зайнутдинов 19
88′ Роман Муртазаев 14
Еркебулан Сейдахмет 17
1 Георгий Лория
2 Отар Какабадзе
4 Гурам Кашия
5 Соломон Кверквелия
22 Георгий Наваловский 6′
6 Ника Квеквескири
7 Джаба Канкава (к)
17 Георгий Меребашвили
8 Валерий Казаишвили 84′
3 Давид Хочолава
18 Георгий Чакветадзе 75′
10 Торнике Окриашвили
11 Георгий Квилитая 65′
21 Валериане Гвилия
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
5 Угловые 5
17 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Халил Умут Мелер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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