Сборная Казахстана проиграла Грузии в первом в истории матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу проиграла Грузии в матче Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра первой группы дивизиона D проходила сегодня, 6 сентября, в Астане и завершилась со счетом 0:2.

В прошедшей игре в стартовом составе сборной Казахстана впервые вышли два натурализованных игрока «Астаны» — это голкипер Ненад Эрич и защитник Евгений Постников. Уроженцы Сербии и России в итоге отыграли все 90 минут.

В первом тайме обе команды имели по стопроцентному моменту. На 26-й минуте капитан сборной Казахстана Дмитрий Шомко вынес мяч с ленточки своих ворот, а на 32-й уже защитник Георгий Наваловский ударом в падении через себя спас Грузию от неминуемого гола.

В начале второго тайма сборная Казахстана начала активно и могла выйти вперед — самый реальный шанс был у форварда Алексея Щеткина. Счет же в итоге откроют грузины. На 69-й минуте автором первого гола в истории Лиги наций стал грузинский полузащитник Георги Чакветадзе — для хавбека бельгийского «Гента» этот мяч стал вторым в двух играх за сборную.

Совсем немного потребовалось Грузии для второго гола. Сборная Казахстана убежала вперед в надежде сравнять счет, но на 74-й минуте была поймана на контратаке, после которой случился автогол защитника Сергея Малого.

Отметим, что прошедшая игра стала первой официальной для Станимира Стойлова на посту главного тренера сборной Казахстана — ранее команда с болгарином обыграла в товарищеских играх Венгрию (3:2) и Азербайджан (3:0) и проиграла Болгарии (1:2). В свою очередь Грузию с начала 2016 года возглавляет словак Владимир Вайсс, который до этого три сезона работал в «Кайрате».

Матч Казахстан — Грузия стала первой игрой в истории Лиги наций. О проведении этого турнира для всех европейских сборных УЕФА объявил в марте 2014 года на Конгрессе УЕФА в Астане. Окончательный формат соревнования был утвержден в 2017 году.

В Лиге наций все 55 европейских сборных распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга. В первом розыгрыше турнира будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Групповой раунд турнира продлится до 20 ноября, финальная стадия пройдет летом следующего года, а стыковые матчи за выход на Евро-2020 — с 26 по 31 марта 2020 года.

В группе Казахстана и Грузии также играют Латвия и Андорра, который встретятся в Риге в ночь с 6 на 7 сентября — игра начнется в 00:45 по времени Астаны.