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19:16 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан — Грузия 0:2. Разочарование на старте

В первом матче Лиги наций сборная Казахстана в Астане уступила команде Грузии — 0:2.

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Несмотря на слова своего наставника Станимира Стоилова, казахстанская команда благодаря ему считается одним из фаворитов турнира, реально претендуя на путевку в финальную часть чемпионата Европы, но для этого обязательно нужно было дома побеждать грузин.

Стартовый состав Казахстана не стал неожиданным, линия обороны, как и ожидалось, состояла из футболистов «Астаны», а всего на поле оказалось восемь футболистов этого клуба, еще три представляли алматинский «Кайрат», на острие вышел Алексей Щеткин. С первых минут хозяева пошли вперед, им удалось зажать соперника, но толка было мало, опасности это не несло. На шестой, возле штрафной Георгия Лория сбили Щеткина и удар Исламхана со штрафного пошел сильно низом рядом с дальней штангой ворот. По истечении десяти минут грузины отвели угрозу от своих ворот и игра пошла на встречных курсах. Навес в центр штрафной Лория и Щеткин головой пробил выше перекладины из убойной позиции. Дальний выстрел Ники Квеквескири уверенно отбил Ненад Эрич. Отличная атака грузин, по итогам которой мяч уже катился в сетку, но его вовремя выбил Дмитрий Шомко, была первой действительно опасной в этом поединке. Ответ хозяев и уже грузины выносили мяч практически из своих ворот. Футбол был интересным, на встречных курсах первая половина и завершилась.

После перерыва поострее действовали уже гости, но опасности создали хозяева, навес в штрафную Лория и Щеткин чуть не дотянулся до мяча. Казахстанцы старались атаковать массированно, каких-то индивидуальных действий видно не было. На поле был сумбурный футбол, команды слишком часто теряли мяч. Георгий Меребашвили получил мяч в штрафной и выбежал на рандеву с Эричем, тот не пропустил. В середине второй половины пришло время делать замены, первым воспользовался этим Владимир Вайсс. Георгий Чакветадзе прошел по линии штрафной и закрутил в «девятку» ворот Эрича — 0:1. Хозяева бросились отыгрываться, Роман Муртазаев ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, Лория спас свою команду. Ответ последовал быстро, первый удар по своим воротам Эрич отбил, а вот уследить за Сергеем Малым не смог, он срезал мяч в сетку — 0:2. Сразу Стоилов сделал замену, на поле появился Бауыржан Турысбек, а далее уже вышел Бактиер Зайнутдинов. Старания были видны, исправить ситуацию не удалось…

10 сентября Казахстан на выезде сыграет с Андоррой, начало игры в 23:00 по времени Астаны.

Казахстан 0:2
Первый тайм: 0:0
Грузия
6.09.2018, 17:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Владимир Вайсс
Голы
  Георгий Чакветадзе 69′
  Сергей Малый 74′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Евгений Постников 4
Дмитрий Шомко (к) 18
Абзал Бейсебеков 21
Серикжан Мужиков 7
Георгий Жуков 10
Алексей Щеткин 13
45+1′ 76′ Исламбек Куат 5
Бауыржан Турысбек 15
81′ Бауыржан I Исламхан 9
Бактиер Зайнутдинов 19
88′ Роман Муртазаев 14
Еркебулан Сейдахмет 17
1 Георгий Лория
2 Отар Какабадзе
4 Гурам Кашия
5 Соломон Кверквелия
22 Георгий Наваловский 6′
6 Ника Квеквескири
7 Джаба Канкава (к)
17 Георгий Меребашвили
8 Валерий Казаишвили 84′
3 Давид Хочолава
18 Георгий Чакветадзе 75′
10 Торнике Окриашвили
11 Георгий Квилитая 65′
21 Валериане Гвилия
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
5 Угловые 5
17 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Халил Умут Мелер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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