Казахстан — Грузия 0:2. Разочарование на старте

Несмотря на слова своего наставника Станимира Стоилова, казахстанская команда благодаря ему считается одним из фаворитов турнира, реально претендуя на путевку в финальную часть чемпионата Европы, но для этого обязательно нужно было дома побеждать грузин.

Стартовый состав Казахстана не стал неожиданным, линия обороны, как и ожидалось, состояла из футболистов «Астаны», а всего на поле оказалось восемь футболистов этого клуба, еще три представляли алматинский «Кайрат», на острие вышел Алексей Щеткин. С первых минут хозяева пошли вперед, им удалось зажать соперника, но толка было мало, опасности это не несло. На шестой, возле штрафной Георгия Лория сбили Щеткина и удар Исламхана со штрафного пошел сильно низом рядом с дальней штангой ворот. По истечении десяти минут грузины отвели угрозу от своих ворот и игра пошла на встречных курсах. Навес в центр штрафной Лория и Щеткин головой пробил выше перекладины из убойной позиции. Дальний выстрел Ники Квеквескири уверенно отбил Ненад Эрич. Отличная атака грузин, по итогам которой мяч уже катился в сетку, но его вовремя выбил Дмитрий Шомко, была первой действительно опасной в этом поединке. Ответ хозяев и уже грузины выносили мяч практически из своих ворот. Футбол был интересным, на встречных курсах первая половина и завершилась.

После перерыва поострее действовали уже гости, но опасности создали хозяева, навес в штрафную Лория и Щеткин чуть не дотянулся до мяча. Казахстанцы старались атаковать массированно, каких-то индивидуальных действий видно не было. На поле был сумбурный футбол, команды слишком часто теряли мяч. Георгий Меребашвили получил мяч в штрафной и выбежал на рандеву с Эричем, тот не пропустил. В середине второй половины пришло время делать замены, первым воспользовался этим Владимир Вайсс. Георгий Чакветадзе прошел по линии штрафной и закрутил в «девятку» ворот Эрича — 0:1. Хозяева бросились отыгрываться, Роман Муртазаев ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, Лория спас свою команду. Ответ последовал быстро, первый удар по своим воротам Эрич отбил, а вот уследить за Сергеем Малым не смог, он срезал мяч в сетку — 0:2. Сразу Стоилов сделал замену, на поле появился Бауыржан Турысбек, а далее уже вышел Бактиер Зайнутдинов. Старания были видны, исправить ситуацию не удалось…