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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Золотые очки». Вайсс рассказал о победе над Казахстаном, дуэли со Стойловым и игре Исламхана

Команда экс-тренера «Кайрата» увезла три очка из Астаны.

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Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс поделился впечатлениями от игры с Казахстаном в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра первой группы дивизиона D проходила сегодня, 6 сентября, в Астане и завершилась со счетом 0:2. На 69-й минуте забил Георги Чакветадзе, а на 74-й случился автогол казахстанского защитника Сергея Малого — видео мячей можно посмотреть здесь.

— Рад трем очкам, но мы не начали игру хорошо. Казахстан был активнее, прессинговал, но мы можем играть и лучше. Мы действовали не так, как хотели. Мы должны реализовать те моменты, которые были в первом моменте.

Забили красивый гол. Слава богу, что забили второй. Малый срезал в свои ворота — это футбол. Должны были забить еще во втором тайме и решить игру в свою пользу раньше. Уставшие, но счастливые едим домой! — сказал Вайсс.

— При вас Исламхан играл интереснее? Не кажется, что он сбавил?
— Я бы не оценивал игроков Казахстана. Бато — хороший футболист. В первом тайме он выделился из казахстанских футболистов. Ваша сборная поднялась, поменяла систему — тут никому просто не будет. Казахстанская команда сыграла достойно.

— Насколько победа над Стойловым была принципиальна для Вас?
— Я не лично играю против Стойловым. Играет Казахстан против Грузии. И проигрывал Стойлову, и выигрывал. У нас три очка в выездном матче — это важно.

Два дня подготовки, два часа разницы с Грузией по времени. У нас плохой график. Но вся команда старались. Это золотые очки. Постараемся, чтобы ответная игра на была такой напряженной.

— Как бы вы прокомментировали форму первого автора гола?
— Он сыграл только второй матч, это его второй гол. У него огромный потенциал. Он любит футбол. Может стать большим футболистом. Казахстан хорошо прессинговал — ему было сложно. Он футболист от бога. Отдал передачу и забил гол. 2:0 — для нас отличный результат. Мы могли и забить, и пропустить еще.

— Что вы сделаете, чтобы команда забыла игру в Казахстане?
— Помойся, покушаем и в самолет. Начинается новая жизнь. Мы должны восстановится. Будут изменения в составе. Против Латвии должны выйти свежие футболисты. Ребята показали, что хотят выиграть группу. Они показали эмоции сегодня, которых прежде не было.

Отметим, что в группе Казахстана и Грузии также выступают Латвия и Андорра, которые встретятся в Риге в ночь с 6 на 7 сентября — игра начнется в 00:45 по времени Астаны.

Во втором туре Казахстан в гостях отправится в гости к Андорре — игра пройдет в ночь с 10 на 11 сентября и начнется в 00:45 по астанинскому времени, а Грузия 9 сентября дома примет Латвию (начало — в 22:00).

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