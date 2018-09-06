Роберто Манчини: Лига наций — хороший турнир. Он поможет раскрыться молодым игрокам

Источник: РИА "Новости"

— Лига наций — хороший турнир, — приводит слова Манчини Football Italia. — Игрокам лучше чувствовать, что они сражаются за три очка. Он поможет нам представить молодых игроков на международной арене.

Мы находимся в одной группе с сильными командами. Мы должны много атаковать, чтобы побеждать.