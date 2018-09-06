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20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Лига наций — хороший турнир. Он поможет раскрыться молодым игрокам

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что считает Лигу наций хорошим турниром, который придаст мотивации молодым игрокам.

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Источник: РИА "Новости"

— Лига наций — хороший турнир, — приводит слова Манчини Football Italia. — Игрокам лучше чувствовать, что они сражаются за три очка. Он поможет нам представить молодых игроков на международной арене.

Мы находимся в одной группе с сильными командами. Мы должны много атаковать, чтобы побеждать.

Италия сыграет в группе 3 Лиги А против Португалии и Польши.

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