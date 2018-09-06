Роберто Манчини: Лига наций — хороший турнир. Он поможет раскрыться молодым игрокам
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что считает Лигу наций хорошим турниром, который придаст мотивации молодым игрокам.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что считает Лигу наций хорошим турниром, который придаст мотивации молодым игрокам.
— Лига наций — хороший турнир, — приводит слова Манчини Football Italia. — Игрокам лучше чувствовать, что они сражаются за три очка. Он поможет нам представить молодых игроков на международной арене.
Мы находимся в одной группе с сильными командами. Мы должны много атаковать, чтобы побеждать.
Италия сыграет в группе 3 Лиги А против Португалии и Польши.