Букмекеры оценили шансы сборной России в первом матче Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

В предстоящем матче нет ярко выраженного фаворита, но небольшое преимущество всё же на стороне хозяев. Коэффициент на победу сборной Турции в БК «Лига Ставок» составляет 2,25. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 2 250 рублей. Для сравнения, ничья расценивается в 3,15, победа россиян — 3,50. Коэффициент на то, что сборная России не проиграет Турции, составляет 1,70. Больше клиентов букмекерской конторы верят в успех сборной Турции: на этот исход поставило 65%, на ничью — 3%, на победу сборной России — 32%.

История противостояния говорит в пользу сборной России. Национальные команды Турции и России провели между собой четыре матча, и ни разу наша сборная не проигрывала. Дважды она побеждала и ещё два раза играла вничью. Последняя встреча особенно памятна, так как была сыграна в июне накануне чемпионата мира. Тогда команда Станислава Черчесова, поведя в счёте в первом тайме, после перерыва пропустила гол, и в итоге матч закончился вничью 1:1.

Популярностью пользуется и ставка на то, сколько голов будет забито в предстоящем матче. Ни разу за четыре матча команды не забивали на двоих больше трех мячей, а обе победы сборной России и вовсе были одержаны с минимальным счетом, 1:0. Коэффициент в БК «Лига Ставок» на «тотал меньше 2 голов» составляет 2,00.

Несмотря на то, что последняя очная встреча между турецкой и российской сборными состоялась совсем недавно, проводить параллели с июньским матчем не стоит. Так считает футбольный эксперт, легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.

— Начинается новый отборочный цикл, а значит пришло время перетряхнуть состав, — считает Ловчев. — В Турцию тренерский штаб не вызвал сразу несколько ключевых футболистов. В первую очередь, это Игорь Акинфеев, Фёдор Смолов и Александр Самедов.

Но не стоит переживать из-за их отсутствия, ведь чемпионат мира показал, что незаменимых нет. Сколько было шума, когда на ЧМ не взяли Глушакова, Комбарова и Денисова. А оказалось, что доходить до четвертьфинала можно и без них. Всё потому, что в сборной России нет ярко выраженной звезды, это, простите за грубость, рабоче-крестьянская команда, но в ней пашут все. Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига ставок»