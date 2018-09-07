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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная, ты — тоже наследие ЧМ!

В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет первый матч после чемпионата мира. В Трабзоне команда Станислава Черчесова сыграет с Турцией.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мы стояли у кромки поля нового стадиона в Трабзоне и удивлялись, как наша команда собирается здесь тренироваться. Полдень, солнце беспощадно, в тени около 30, а под палящими лучами все 40. Футболисты выходили из раздевалки и недоверчиво поглядывали на выжженный газон. Проплешин немало, у нас бы за такое организаторов как следует отчитали.

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Ничего не поделаешь, надо тренироваться. Сборная отнеслась к проблемам хозяев с пониманием. А турки объяснили, что два месяца шли дожди, с августа началась засуха, и такие поля сейчас по всей стране.

— Ничего, мы их в Сочи таким же встретим, — усмехнулся один из членов нашей делегации.

Остальным на такой жаре было не до шуток. Даже Дзюба выглядел хмуроватым. Футболисты надели датчики и побежали наматывать круги. Обошлось без потерь, тренировались все, кто приехал из Москвы. Хорошо, что игра начнется поздно вечером, будет полегче.

Турция — особое место для Черчесова. Здесь начиналась его команда. Два года назад, в последний день лета 2016-го, матч в Анталье. Мы тогда сыграли 0:0, а в стартовом составе россиян вышел только один (!) человек из нынешней заявки — Федор Кудряшов. Вспоминая тот матч, понимаешь, какой огромный путь пройден, как сильно за это время изменились сборная и наше отношение к ней. Сейчас начинается новый цикл. Снова в Турции, будем считать это хорошим знаком.

Черчесов провел тренировку в плотно застегнутой олимпийке с триколором во всю грудь. Железный человек.

На пресс-конференции был непривычно спокоен, в каких-то моментах даже апатичен. Поводов для эмоций пока нет, они появятся после первой игры.

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Искусственно распалять тренера острыми вопросами сейчас смысла тоже нет. Сборная провела отличный чемпионат мира, показала себя классной командой, так давайте проявим немного уважения. Хотя бы до игры.

Но я открываю соцсети и снова вижу старую унылую песню — «кому это нужно», «все равно на сборную», «Дзюба не наш капитан» и так далее. Ребята, а вы где были в июне-июле? Неужели вам было все равно после Египта, Испании, Хорватии? Почему столкновение Дзюбы с Жиго перечеркивает искренний патриотизм во время ЧМ? Я не призываю поставить всем памятники и больше ничего не требовать, но можно ведь сменить раздражение на что-то более конструктивное. Жаль, что ЧМ переубедил не всех хейтеров сборной. Потому что действие всегда рождает противодействие, и со стороны игроков тоже начинаются вещи в стиле Полоза — «играйте сами».

Нет уж, играйте вы, а мы будем болеть и оценивать. Болеть за эту сборную можно и нужно. Она — наша. И очень важно, чтобы команда это чувствовала не только во время чемпионата мира. Это наше наследие — такое же важное, как и стадионы.

Дмитрий Зеленов из Трабзона.

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