Сборная, ты — тоже наследие ЧМ!

Источник: Спорт-Экспресс

Мы стояли у кромки поля нового стадиона в Трабзоне и удивлялись, как наша команда собирается здесь тренироваться. Полдень, солнце беспощадно, в тени около 30, а под палящими лучами все 40. Футболисты выходили из раздевалки и недоверчиво поглядывали на выжженный газон. Проплешин немало, у нас бы за такое организаторов как следует отчитали.

Ничего не поделаешь, надо тренироваться. Сборная отнеслась к проблемам хозяев с пониманием. А турки объяснили, что два месяца шли дожди, с августа началась засуха, и такие поля сейчас по всей стране.

— Ничего, мы их в Сочи таким же встретим, — усмехнулся один из членов нашей делегации.

Остальным на такой жаре было не до шуток. Даже Дзюба выглядел хмуроватым. Футболисты надели датчики и побежали наматывать круги. Обошлось без потерь, тренировались все, кто приехал из Москвы. Хорошо, что игра начнется поздно вечером, будет полегче.

Турция — особое место для Черчесова. Здесь начиналась его команда. Два года назад, в последний день лета 2016-го, матч в Анталье. Мы тогда сыграли 0:0, а в стартовом составе россиян вышел только один (!) человек из нынешней заявки — Федор Кудряшов. Вспоминая тот матч, понимаешь, какой огромный путь пройден, как сильно за это время изменились сборная и наше отношение к ней. Сейчас начинается новый цикл. Снова в Турции, будем считать это хорошим знаком.

Черчесов провел тренировку в плотно застегнутой олимпийке с триколором во всю грудь. Железный человек.

На пресс-конференции был непривычно спокоен, в каких-то моментах даже апатичен. Поводов для эмоций пока нет, они появятся после первой игры.

Искусственно распалять тренера острыми вопросами сейчас смысла тоже нет. Сборная провела отличный чемпионат мира, показала себя классной командой, так давайте проявим немного уважения. Хотя бы до игры.

Но я открываю соцсети и снова вижу старую унылую песню — «кому это нужно», «все равно на сборную», «Дзюба не наш капитан» и так далее. Ребята, а вы где были в июне-июле? Неужели вам было все равно после Египта, Испании, Хорватии? Почему столкновение Дзюбы с Жиго перечеркивает искренний патриотизм во время ЧМ? Я не призываю поставить всем памятники и больше ничего не требовать, но можно ведь сменить раздражение на что-то более конструктивное. Жаль, что ЧМ переубедил не всех хейтеров сборной. Потому что действие всегда рождает противодействие, и со стороны игроков тоже начинаются вещи в стиле Полоза — «играйте сами».

Нет уж, играйте вы, а мы будем болеть и оценивать. Болеть за эту сборную можно и нужно. Она — наша. И очень важно, чтобы команда это чувствовала не только во время чемпионата мира. Это наше наследие — такое же важное, как и стадионы.