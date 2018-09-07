«Перебили, но проиграли». Как Казахстан играл с Грузией в первом в истории матче Лиги наций

Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Хотя по основным компонентам игры хозяева выглядели более чем достойно. Так, удары по воротам 15−10 (из них в створ 4−3), угловые 5−5, офсайды 2−2, пасы 513−320 (точность передач 82%-74%), отборы/перехваты/подборы 37−33, выносы 24−33, предупреждения 1−1, фолы 17−12, владение мячом 55%-45%.
Отметим, что этот матч стал первым официальным для Станимира Стойлова на посту главного тренера сборной Казахстана.
При этом футболисты Владимира Вайсса вышли вперед в личных встречах. В пяти проведенных матчах грузины одержали две победы при двух ничьих и одном поражении.
В следующих матчах Лиги наций Грузия на своем поле примет Латвию (9 сентября), а Казахстан на выезде встретится с Андоррой (в ночь с 10 на 11 сентября). В первом туре латвийцы дома сыграли в нулевую ничью с андоррцами.