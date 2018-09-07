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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Перебили, но проиграли». Как Казахстан играл с Грузией в первом в истории матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу уступила Грузии в стартовом матче Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Хотя по основным компонентам игры хозяева выглядели более чем достойно. Так, удары по воротам 15−10 (из них в створ 4−3), угловые 5−5, офсайды 2−2, пасы 513−320 (точность передач 82%-74%), отборы/перехваты/подборы 37−33, выносы 24−33, предупреждения 1−1, фолы 17−12, владение мячом 55%-45%.

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Отметим, что этот матч стал первым официальным для Станимира Стойлова на посту главного тренера сборной Казахстана.

При этом футболисты Владимира Вайсса вышли вперед в личных встречах. В пяти проведенных матчах грузины одержали две победы при двух ничьих и одном поражении.

В следующих матчах Лиги наций Грузия на своем поле примет Латвию (9 сентября), а Казахстан на выезде встретится с Андоррой (в ночь с 10 на 11 сентября). В первом туре латвийцы дома сыграли в нулевую ничью с андоррцами.

Казахстан 0:2
Первый тайм: 0:0
Грузия
6.09.2018, 17:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Владимир Вайсс
Голы
  Георгий Чакветадзе 69′
  Сергей Малый 74′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Евгений Постников 4
Дмитрий Шомко (к) 18
Абзал Бейсебеков 21
Серикжан Мужиков 7
Георгий Жуков 10
Алексей Щеткин 13
45+1′ 76′ Исламбек Куат 5
Бауыржан Турысбек 15
81′ Бауыржан I Исламхан 9
Бактиер Зайнутдинов 19
88′ Роман Муртазаев 14
Еркебулан Сейдахмет 17
1 Георгий Лория
2 Отар Какабадзе
4 Гурам Кашия
5 Соломон Кверквелия
22 Георгий Наваловский 6′
6 Ника Квеквескири
7 Джаба Канкава (к)
17 Георгий Меребашвили
8 Валерий Казаишвили 84′
3 Давид Хочолава
18 Георгий Чакветадзе 75′
10 Торнике Окриашвили
11 Георгий Квилитая 65′
21 Валериане Гвилия
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
5 Угловые 5
17 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Халил Умут Мелер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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