«Перебили, но проиграли». Как Казахстан играл с Грузией в первом в истории матче Лиги наций

Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Хотя по основным компонентам игры хозяева выглядели более чем достойно. Так, удары по воротам 15−10 (из них в створ 4−3), угловые 5−5, офсайды 2−2, пасы 513−320 (точность передач 82%-74%), отборы/перехваты/подборы 37−33, выносы 24−33, предупреждения 1−1, фолы 17−12, владение мячом 55%-45%.

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Отметим, что этот матч стал первым официальным для Станимира Стойлова на посту главного тренера сборной Казахстана.

При этом футболисты Владимира Вайсса вышли вперед в личных встречах. В пяти проведенных матчах грузины одержали две победы при двух ничьих и одном поражении.