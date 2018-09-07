Защитник сборной Германии проехался шипами по шее чемпиона мира

Источник: РИА "Новости"

Эпизод произошел на третьей минуте встречи. В борьбе с Рюдигером Павар упал на газон, и немец случайно наступил ему на шею и проехался по ней шипами бутс. На теле француза остались большие царапины. Некоторое время он пролежал на поле, однако сумел продолжить встречу.

Матч завершился со счетом 0:0. Он стал первым для команд в рамках Лиги наций. Франция и Германия выступают в группе 1 лиги А.