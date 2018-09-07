Защитник сборной Германии проехался шипами по шее чемпиона мира
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер наступил на шею игрока команды Франции Бенджамена Павара в матче Лиги наций. Фотографии опубликованы в
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер наступил на шею игрока команды Франции Бенджамена Павара в матче Лиги наций. Фотографии опубликованы в
Эпизод произошел на третьей минуте встречи. В борьбе с Рюдигером Павар упал на газон, и немец случайно наступил ему на шею и проехался по ней шипами бутс. На теле француза остались большие царапины. Некоторое время он пролежал на поле, однако сумел продолжить встречу.
Матч завершился со счетом 0:0. Он стал первым для команд в рамках Лиги наций. Франция и Германия выступают в группе 1 лиги А.
Павар — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он стал автором лучшего гола мундиаля, забив ударом с лета в матче 1/8 финала с Аргентиной.
|Йоахим Лев
|Дидье Дешам
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)