Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Сингапур
Маврикий
Футбол. Сборные
1-й тайм
Южная Корея1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Тайвань1
Малайзия0
Футбол. Сборные
16:00
Мальдивские Острова
Шри Ланка
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Мальта
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Бельгия
Футбол. Сборные
8.09
США
Бразилия
Все события
Фоторепортажи
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Защитник сборной Германии проехался шипами по шее чемпиона мира

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер наступил на шею игрока команды Франции Бенджамена Павара в матче Лиги наций. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте ESPN FC.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Эпизод произошел на третьей минуте встречи. В борьбе с Рюдигером Павар упал на газон, и немец случайно наступил ему на шею и проехался по ней шипами бутс. На теле француза остались большие царапины. Некоторое время он пролежал на поле, однако сумел продолжить встречу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился со счетом 0:0. Он стал первым для команд в рамках Лиги наций. Франция и Германия выступают в группе 1 лиги А.

Павар — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он стал автором лучшего гола мундиаля, забив ударом с лета в матче 1/8 финала с Аргентиной.

Германия 0:0
Первый тайм: 0:0
Франция
6.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Allianz-Arena
Главные тренеры
Йоахим Лев Дидье Дешам
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Маттиас Гинтер 4
88′ Антонио Рюдигер 16
Матс Хуммельс 5
Джером Боатенг 17
Томас Мюллер 13
Тимо Вернер 9
Тони Кроос 8
Джошуа Киммих 18
66′ Леон Горецка 6
Илкай Гюндоган 21
83′ Марко Ройс 11
Лерой Сане 19
16 Альфонс Ареола
2 Бенжамен Павар
21 Люка Эрнандез
4 Рафаэль Варан (к)
5 Самюэль Юмтити
10 Кильян Мбаппе
6 Поль Погба
13 Н`Голо Канте
14 Блез Матюиди 86′
12 Корентен Толиссо
7 Антуан Гризманн 80′
18 Набиль Фекир
9 Оливье Жиру 66′
11 Усман Дембеле
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
10 Угловые 2
14 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу
Игрок «Зенита» не желает возвращаться в Россию
Букмекеры оценили шансы сборной России в первом матче Лиги наций
«Просто разминка»: ученица Тутберидзе опередила даже мужчин
Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России
Диего Марадона возглавил мексиканский футбольный клуб
Новичок ЦСКА: Я работал с Каррерой, а сейчас хочу его победить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь