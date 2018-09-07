Восемь фанатов сборной Украины по футболу арестованы после матча с чехами в Лиге наций

Источник: Reuters

В четверг сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче группы 1 лиги B. Встреча Лиги наций прошла в городе Угерске-Градиште.

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Сообщается, что восемь фанатов сборной Украины после финального свистка попытались пробраться на поле, что и послужило причиной арестов. С сектора, где сидели болельщики гостей, полицейских забросали мусором.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, как отмечает издание, попытался встать на защиту соотечественников, но безуспешно. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко направился в полицейский участок, чтобы помочь болельщикам в сложившейся ситуации.