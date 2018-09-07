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11:44 (мск), источник: ТАСС

Восемь фанатов сборной Украины по футболу арестованы после матча с чехами в Лиге наций

ТАСС, 7 сентября. Чешская полиция арестовала восемь болельщиков сборной Украины по футболу после окончания матча Лиги наций с командой Чехии за попытку прорваться на поле. Об этом сообщает портал Sportarena.

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Источник: Reuters

В четверг сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче группы 1 лиги B. Встреча Лиги наций прошла в городе Угерске-Градиште.

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Сообщается, что восемь фанатов сборной Украины после финального свистка попытались пробраться на поле, что и послужило причиной арестов. С сектора, где сидели болельщики гостей, полицейских забросали мусором.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, как отмечает издание, попытался встать на защиту соотечественников, но безуспешно. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко направился в полицейский участок, чтобы помочь болельщикам в сложившейся ситуации.

Сообщается, что во время матча один из украинских болельщиков решил выпить воды, которую в воротах оставил голкипер сборной Украины Андрей Пятов, и был схвачен стюардами. Всего, по данным издания, игру посетило больше тысячи фанатов гостей.

Чехия 1:2
Первый тайм: 1:1
Украина
6.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Miroslava Valenty Stadion
Главные тренеры
Карел Яролим Андрей Шевченко
Голы
4′ Патрик Шик  
  Евгений Коноплянка 45+1′
  Александр Зинченко 90+3′
Составы
Томаш Вацлик 1
Павел Кадержабек 2
Томаш Калас 3
Теодор Гебреселассие (к) 4
Якуб Брабец 5
Ян Боржил 18
21′ Йозеф Хушбауэр 10
53′ Томаш Соучек 15
90′ Ян Сикора 6
Томаш Хоржава 12
46′ Михаэль Крменчик 11
Яромир Змргал 8
83′ Патрик Шик 19
Станислав Тецл 7
12 Андрей Пятов (к)
2 Николай Матвиенко
4 Сергей Кривцов
20 Ярослав Ракицкий
6 Тарас Степаненко
8 Руслан Малиновский
11 Ромеру Бонфим Марлос
22 Александр Караваев
7 Андрей Ярмоленко 66′
17 Александр Зинченко
10 Евгений Коноплянка 77′
15 Виктор Цыганков
18 Роман Яремчук 85′
9 Евгений Селезнев
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 26
5 Удары в створ 10
4 Угловые 5
20 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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