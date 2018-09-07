Рейнгольд: Журналисты могут из любого сделать звезду, Дзюба этого не заслужил

Да, мы вошли в восьмёрку. Но из сильнейших команд мира, мы обыграли только Испанию, и с ними отскочили, они возили нас два часа, а выиграли россияне по пенальти. Остальные две игры: Египет и Саудовская Аравия — это не показатель класса. А то что заняли восьмое место и получили заслуженных, я считаю — бардак, заслуженных за это не дают.

От игры нашей сборной я жду перемен, а перемены делают игроки. Но я не вижу в сборной тех игроков, которые могут решать серьёзные задачи. Против таких команд как Саудовская Аравия возможно, а если мы будем играть против более сильных футбольных держав, нам ничего не светит, нам просто не хватает мастерства. Артём Дзюба сейчас везде мелькает и у всех на слуху, звезда первой величины, просто какой-то бриллиант.

Журналисты могут из любого посредственного футболиста сделать звезду. Дзюба этого не заслужил. То, что он стал капитаном сборной решает либо коллектив, либо Черчесов. Раз его выбрали, наверное, он хороший парень. Сейчас он играет хорошо, но он и обязан так играть, это его работа. От ребят я жду самоотдачи и желания играть в футбол, без этих двух условий на поле выходить не надо, потому что они защищают честь страны. Игроки наверняка будут играть аккуратно, будут беречь себя, ведь впереди игры чемпионата. Посмотрим, с каким уровнем самоотдачи выступят наши парни, — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Носовым.