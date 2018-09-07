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15:13 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу сыграет в белой форме в матче с командой Турции

ТАСС, 7 сентября. Игроки сборной России по футболу в гостевом комплекте формы проведут матч Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Полевые игроки сыграют в белых футболках. Вратарь сборной России выйдет на поле в форме лазурного цвета.

В пятницу сборная России стартует в Лиге наций матчем с командой Турции в Трабзоне. Встреча начнется в 21:45 мск.

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