Сборная России по футболу сыграет в белой форме в матче с командой Турции
ТАСС, 7 сентября. Игроки сборной России по футболу в гостевом комплекте формы проведут матч Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает
ТАСС, 7 сентября. Игроки сборной России по футболу в гостевом комплекте формы проведут матч Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает
Полевые игроки сыграют в белых футболках. Вратарь сборной России выйдет на поле в форме лазурного цвета.
В пятницу сборная России стартует в Лиге наций матчем с командой Турции в Трабзоне. Встреча начнется в 21:45 мск.