«На таком покрытии невозможно играть»: как в Грузии отреагировали на победу над Казахстаном в Лиге наций

«Команда собралась незадолго до матча с Казахстаном, а некоторым игрокам пришлось проделать неблизкий путь — Гурам Кашия и Валерий Казаишвили прибыли из США. Это не могло не повлиять на качество игры.

Какого бы поколения не было искусственное поле, играть на таком покрытии невозможно, потому что есть большая вероятность получения травмы плюс мяч движется с другой скоростью. Если игроки не привыкли играть на нем, то практически обречены на поражение.

Нынешнее поколение футболистов очень талантливое, хотя и ранее были хорошие игроки, но из-за их безразличия необходимый результат не был достигнут. Грузинская команда никогда ничего не добивалась. Это факт. Невозможно чего-то достичь без желания и борьбы. Однако этими факторами не обделена нынешняя команда.

У каждой страны есть талантливые игроки, но у грузинских футболистов он был всегда. Это на генетическом уровне. Другой вопрос, как он реализуется. Например, казахстанские СМИ не понимают, почему их команда проиграла. На самом деле у нее не было такого игрока, как Гиорги Чакветадзе, забившего прекрасный гол.

Игра была равной, моменты возникали у тех и других ворот. Наши игроки допустили грубые ошибки в обороне, а вратарь Георгий Лория не имел игровой практики. Но Георгий Наваловский спас нашу команду в непростых ситуациях, это были одни из лучших моментов для нас в этом матче.

Противник играл на атлетизме, но в игре проявилось техническое преимущество нашей команды. Владимир Вайсс не Луис Сесар Менотти и не Пеп Гвардиола, он просто хороший тренер. В Казахстане нам немного повезло.

Противник не ошибся, просто Чакветадзе забил гол-шедевр. Этот 19-летний парень способен решить судьбу матча. В расположении Вайсса находятся хорошие игроки, они очень мотивированы. Плюс нынешняя сборная имеет преданных поклонников, которые придут ее поддержать в домашнем матче с Латвией 9 сентября.

Главное, наша сборная успешно стартовала, и теперь у нее хорошие перспективы на удачное выступление в группе, — пишет издание.

Напомним, сборная Казахстана проиграла Грузии в первом в истории матче Лиги наций. Во втором туре подопечные Станимира Стойлова в гостях сыграют с Андоррой, которая в стартовой встрече разошлась миром с Латвией. Данная игра пройдет в ночь с 10 на 11 сентября и начнется в 00:45 по астанинскому времени.