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7 сентября, источник: ТАСС

Сборная России по футболу обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций

ТРАБЗОН /Турция/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Турции со счетом 2:1 в матче первого тура Лиги наций. Встреча прошла в Трабзоне.

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В составе российской команды забитыми мячами отметились Денис Черышев (13-я минута) и Артем Дзюба (49). У сборной Турции отличился Сердар Азиз (41).

Для сборной России этот матч стал первым после домашнего чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. Дзюба забил свой 15-й гол в составе национальной команды и сравнялся по этому показателю с Дмитрием Сычевым. Дзюба с учетом игр за санкт-петербургский «Зенит» забил восемь голов в девяти последних играх.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых будет проведен турнир в два круга. Сборная России выступает в лиге B в группе 2.

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции. Турецкие футболисты встретятся со шведами 10 сентября. Россияне в этот день в товарищеском матче сыграют с командой Чехии, встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Турция 1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
7.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Senol Gunes Stadium
Главные тренеры
Мирча Луческу Станислав Черчесов
Голы
41′ Сердар Азиз  
6 Денис Черышев 13′
22 Артем Дзюба (Ю. Газинский) 49′
Составы
Серкан Кырынтылы 12
39′ Шенер Езбайраклы 2
Хасан Али 3
Чаглар Сеюнджю 6
Дженгиз Юндер 17
Хакан Чалханоглу 10
Тосун Дженк 9
Окай Йокушлу 5
46′ Сердар Азиз 4
Каан Айхан 22
57′ Юсуф Языджи 11
Огузхан Езякуп 8
71′ Мехмет Топал (к) 15
Юнус Малли 19
12 Андрей Лунев
2 Мариу Фернандес
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин
8 Юрий Газинский
11 Роман Зобнин
22 Артем Дзюба (к) 90′
13 Федор Кудряшов 82′ 54′
23 Константин Рауш
6 Денис Черышев 79′
20 Алексей Ионов
7 Далер Кузяев 73′
18 Павел Могилевец
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
8 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
За воротами Тиагу Мартинш (Португалия)
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(к)
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