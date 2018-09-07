Сборная России по футболу обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций

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В составе российской команды забитыми мячами отметились Денис Черышев (13-я минута) и Артем Дзюба (49). У сборной Турции отличился Сердар Азиз (41).

Для сборной России этот матч стал первым после домашнего чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. Дзюба забил свой 15-й гол в составе национальной команды и сравнялся по этому показателю с Дмитрием Сычевым. Дзюба с учетом игр за санкт-петербургский «Зенит» забил восемь голов в девяти последних играх.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых будет проведен турнир в два круга. Сборная России выступает в лиге B в группе 2.

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции. Турецкие футболисты встретятся со шведами 10 сентября. Россияне в этот день в товарищеском матче сыграют с командой Чехии, встреча пройдет в Ростове-на-Дону.