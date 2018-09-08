Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился. Россия побеждает в Лиге наций

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Станислав Черчесов избрал схему с четырьмя защитниками. Левый фланг опять занял Федор Кудряшов, а центр защиты составили Георгий Джикия и Роман Нойштедтер. Джикия сыграл за сборную впервые с ноября 2017-го. Правый фланг заполнил Марио Фернандес, ему помогали Ерохин и Кузяев.

Матчу предшествовали торжества в честь старта Лиги наций. После них поле — в основном вдоль боковых линий — усыпали конфетти. Их плотный слой стал пожиже в перерыве, когда работники стадиона пустили в ход метлы и веники.

Турция со стартовым свистком завладела мячом, но наши не позволяли сопернику лишнего и не допускали ошибок. А сами, прицелившись (Газинский бил головой после углового Кузяева), забили.

Диагональ Джикия со своей половины поля нашла на правой бровке Фернандеса, тот навесил в штрафную, скидку Кузяева подправил турок — точно на ногу Черышева, который влепил так же, как делал это недавно в ворота Саудовской Аравии и Хорватии.

Гол позволил России окончательно перейти в режим контратак. Навесы хозяев до поры не таили угрозы, а парни Черчесова уверенно держали преимущества. Наши были хорошо в перехватах и подборах, бесстрашно шли через турков к их штрафной и доводили дело до угрозы. Только в первом тайме мы вчетверо перебили Турцию (8:2 по ударам) и спокойно могли вести крупнее.

Ответ пришел внезапно, перед перерывом. Турки быстро разыграли штрафной, навес снял Джикия, но вынес точно на Азиза. Сердар метко прошил всех, кто бросался под мяч. Это был первый удар команды Луческу в створ и, по сути, первый опасный момент.

В самом дебюте второго тайма Россия снова вышла вперед. Турецкие защитники сначала испагунно шарахались от скакавшего мяча, потом испуганно вручили его Газинскому, который ловко забросил на Дзюбу — почему-то совершенно одинокого. Выход один на один с Серканом Кырынтылы удался Артему не хуже, чем верховые единоборства и работа в обороне — 2:1.

После гола Дзюбы Турцию уже безраздельно владела мячом, пользовалась свободным пространство и дважды создала реальную угрозу. Сперва Лунев вытащил удар Чалханоглу в ближний угол, а на 80-й минуте — Ундера в дальний.

Луческу угадал с заменами: Маллы (автор гола в ворота Акинфеева на «ВЭБ Арене» перед ЧМ) и особенно Озъякуп разнообразили игру турков в атаке Черчесов тоже не сидел без дела: измотанный Кузяев уступил место Могилевцу, Кудряшов — Раушу. Устали и турки и на 89-й минуте допустили момент у своей штрафной: Дзюба пальнул в перекладину.