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18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
00:10 (мск), источник: Sport24

Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился. Россия побеждает в Лиге наций

Главное о сложном матче в Трабзоне.

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Станислав Черчесов избрал схему с четырьмя защитниками. Левый фланг опять занял Федор Кудряшов, а центр защиты составили Георгий Джикия и Роман Нойштедтер. Джикия сыграл за сборную впервые с ноября 2017-го. Правый фланг заполнил Марио Фернандес, ему помогали Ерохин и Кузяев.

Матчу предшествовали торжества в честь старта Лиги наций. После них поле — в основном вдоль боковых линий — усыпали конфетти. Их плотный слой стал пожиже в перерыве, когда работники стадиона пустили в ход метлы и веники.

Турция со стартовым свистком завладела мячом, но наши не позволяли сопернику лишнего и не допускали ошибок. А сами, прицелившись (Газинский бил головой после углового Кузяева), забили.

Диагональ Джикия со своей половины поля нашла на правой бровке Фернандеса, тот навесил в штрафную, скидку Кузяева подправил турок — точно на ногу Черышева, который влепил так же, как делал это недавно в ворота Саудовской Аравии и Хорватии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол позволил России окончательно перейти в режим контратак. Навесы хозяев до поры не таили угрозы, а парни Черчесова уверенно держали преимущества. Наши были хорошо в перехватах и подборах, бесстрашно шли через турков к их штрафной и доводили дело до угрозы. Только в первом тайме мы вчетверо перебили Турцию (8:2 по ударам) и спокойно могли вести крупнее.

Ответ пришел внезапно, перед перерывом. Турки быстро разыграли штрафной, навес снял Джикия, но вынес точно на Азиза. Сердар метко прошил всех, кто бросался под мяч. Это был первый удар команды Луческу в створ и, по сути, первый опасный момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом дебюте второго тайма Россия снова вышла вперед. Турецкие защитники сначала испагунно шарахались от скакавшего мяча, потом испуганно вручили его Газинскому, который ловко забросил на Дзюбу — почему-то совершенно одинокого. Выход один на один с Серканом Кырынтылы удался Артему не хуже, чем верховые единоборства и работа в обороне — 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

После гола Дзюбы Турцию уже безраздельно владела мячом, пользовалась свободным пространство и дважды создала реальную угрозу. Сперва Лунев вытащил удар Чалханоглу в ближний угол, а на 80-й минуте — Ундера в дальний.

Луческу угадал с заменами: Маллы (автор гола в ворота Акинфеева на «ВЭБ Арене» перед ЧМ) и особенно Озъякуп разнообразили игру турков в атаке Черчесов тоже не сидел без дела: измотанный Кузяев уступил место Могилевцу, Кудряшов — Раушу. Устали и турки и на 89-й минуте допустили момент у своей штрафной: Дзюба пальнул в перекладину.

В добавленное время турки получили еще одни, просто железные шансы забить. Но Лунев вытащил оба удара Чалханоглу — особенно мертвым казался первым, но вратарю «Зенита» все нипочем.

Турция 1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
7.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Senol Gunes Stadium
Главные тренеры
Мирча Луческу Станислав Черчесов
Голы
41′ Сердар Азиз  
6 Денис Черышев 13′
22 Артем Дзюба (Ю. Газинский) 49′
Составы
Серкан Кырынтылы 12
39′ Шенер Езбайраклы 2
Хасан Али 3
Чаглар Сеюнджю 6
Дженгиз Юндер 17
Хакан Чалханоглу 10
Тосун Дженк 9
Окай Йокушлу 5
46′ Сердар Азиз 4
Каан Айхан 22
57′ Юсуф Языджи 11
Огузхан Езякуп 8
71′ Мехмет Топал (к) 15
Юнус Малли 19
12 Андрей Лунев
2 Мариу Фернандес
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин
8 Юрий Газинский
11 Роман Зобнин
22 Артем Дзюба (к) 90′
13 Федор Кудряшов 82′ 54′
23 Константин Рауш
6 Денис Черышев 79′
20 Алексей Ионов
7 Далер Кузяев 73′
18 Павел Могилевец
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
8 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
За воротами Тиагу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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