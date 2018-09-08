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00:31 (мск), источник: ТАСС

Черчесов поблагодарил игроков сборной за победу в первом матче Лиги наций

ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. /ТАСС/. Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов поблагодарил футболистов за победу в первом матче Лиги наций против команды Турции и стойкость в конце встречи. Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Российские футболисты в Трабзоне одержали победу со счетом 2:1, голы забили Денис Черышев и Артем Дзюба.

«Самым сложным в этом матче были последние минуты, когда соперник произвел несколько замен, выпустил атакующих игроков, — сказал Черчесов. — Мы немного подсели, организация стала хромать. Благодарен команде, что ребята выстояли и удержали победу».

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«Те, кто были готовы лучше, те сегодня и сыграли, — продолжил тренер. — Понятно, что чемпионат мира придал нам определенную уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы».

Сборная России по футболу находится на правильном пути

На вопрос о том, стал ли футбол национальным достоянием России после домашнего чемпионата мира, Черчесов ответил, что в определенной степени сознание россиян и болельщиков удалось повернуть. «Чемпионат мира дал определенную пищу. Понятно, мы к нему серьезно готовились. Футбол зависел от того, как мы сыграем на домашнем мировом первенстве, так что в определенной степени повернули свое сознание», — сказал тренер.

Очень радует, что на матчах чемпионата России в городах чемпионата мира хорошая посещаемость. Надеюсь, сегодняшний матч даст еще больше позитива. Мы на правильном пути, главное — не переоценивать себя. Делать правильные выводы и строить команду.
Станислав Черчесов

Российские футболисты выступают в группе В2 Лиги наций вместе с турками и шведами. Ответный матч против турецкой команды состоится 14 октября в Сочи. Со шведами российские футболисты сыграют 11 октября в Калининграде, выездная встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме.

10 сентября сборная России проведет товарищеский матч против чехов. Игра пройдет в Ростове-на-Дону, начало матча — 19:00 мск.

Турция 1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
7.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Senol Gunes Stadium
Главные тренеры
Мирча Луческу Станислав Черчесов
Голы
41′ Сердар Азиз  
6 Денис Черышев 13′
22 Артем Дзюба (Ю. Газинский) 49′
Составы
Серкан Кырынтылы 12
39′ Шенер Езбайраклы 2
Хасан Али 3
Чаглар Сеюнджю 6
Дженгиз Юндер 17
Хакан Чалханоглу 10
Тосун Дженк 9
Окай Йокушлу 5
46′ Сердар Азиз 4
Каан Айхан 22
57′ Юсуф Языджи 11
Огузхан Езякуп 8
71′ Мехмет Топал (к) 15
Юнус Малли 19
12 Андрей Лунев
2 Мариу Фернандес
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин
8 Юрий Газинский
11 Роман Зобнин
22 Артем Дзюба (к) 90′
13 Федор Кудряшов 82′ 54′
23 Константин Рауш
6 Денис Черышев 79′
20 Алексей Ионов
7 Далер Кузяев 73′
18 Павел Могилевец
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
8 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
За воротами Тиагу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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