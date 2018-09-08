Черчесов поблагодарил игроков сборной за победу в первом матче Лиги наций

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Российские футболисты в Трабзоне одержали победу со счетом 2:1, голы забили Денис Черышев и Артем Дзюба.

«Самым сложным в этом матче были последние минуты, когда соперник произвел несколько замен, выпустил атакующих игроков, — сказал Черчесов. — Мы немного подсели, организация стала хромать. Благодарен команде, что ребята выстояли и удержали победу».

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«Те, кто были готовы лучше, те сегодня и сыграли, — продолжил тренер. — Понятно, что чемпионат мира придал нам определенную уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы».

Сборная России по футболу находится на правильном пути

На вопрос о том, стал ли футбол национальным достоянием России после домашнего чемпионата мира, Черчесов ответил, что в определенной степени сознание россиян и болельщиков удалось повернуть. «Чемпионат мира дал определенную пищу. Понятно, мы к нему серьезно готовились. Футбол зависел от того, как мы сыграем на домашнем мировом первенстве, так что в определенной степени повернули свое сознание», — сказал тренер.

Очень радует, что на матчах чемпионата России в городах чемпионата мира хорошая посещаемость. Надеюсь, сегодняшний матч даст еще больше позитива. Мы на правильном пути, главное — не переоценивать себя. Делать правильные выводы и строить команду. Станислав Черчесов

Российские футболисты выступают в группе В2 Лиги наций вместе с турками и шведами. Ответный матч против турецкой команды состоится 14 октября в Сочи. Со шведами российские футболисты сыграют 11 октября в Калининграде, выездная встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме.