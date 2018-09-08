Дзюба пожаловался на духоту в победном матче с командой Турции
ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. /ТАСС/. Дебютный матч Лиги наций с командой Турции для футболистов сборной России выдался непростым во многом
ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. /ТАСС/. Дебютный матч Лиги наций с командой Турции для футболистов сборной России выдался непростым во многом
Россияне стартовали в Лиге наций с гостевой победы над турками со счетом 2:1. В составе россиян мячи забили Денис Черышев и Дзюба, на счету которого победный гол.
«Был непростой матч, было душно. Рады, что победили. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали в Трабзон нас побеждать», — сказал Дзюба.
Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября в Калининграде против команды Швеции. Турецкие футболисты встретятся со шведами 10 сентября. Россияне в этот день в товарищеском матче сыграют с командой Чехии, встреча пройдет в
|Мирча Луческу
|Станислав Черчесов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)
|За воротами
|Тиагу Мартинш (Португалия)