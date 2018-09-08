Дзюба пожаловался на духоту в победном матче с командой Турции

Источник: ИТАР-ТАСС

Россияне стартовали в Лиге наций с гостевой победы над турками со счетом 2:1. В составе россиян мячи забили Денис Черышев и Дзюба, на счету которого победный гол.

«Был непростой матч, было душно. Рады, что победили. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали в Трабзон нас побеждать», — сказал Дзюба.