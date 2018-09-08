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00:34 (мск), источник: ТАСС

Дзюба пожаловался на духоту в победном матче с командой Турции

ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. /ТАСС/. Дебютный матч Лиги наций с командой Турции для футболистов сборной России выдался непростым во многом из-за духоты. Такое мнение пресс-службе российской сборной высказал капитан команды Артем Дзюба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Россияне стартовали в Лиге наций с гостевой победы над турками со счетом 2:1. В составе россиян мячи забили Денис Черышев и Дзюба, на счету которого победный гол.

«Был непростой матч, было душно. Рады, что победили. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали в Трабзон нас побеждать», — сказал Дзюба.

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября в Калининграде против команды Швеции. Турецкие футболисты встретятся со шведами 10 сентября. Россияне в этот день в товарищеском матче сыграют с командой Чехии, встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

Турция 1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
7.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Senol Gunes Stadium
Главные тренеры
Мирча Луческу Станислав Черчесов
Голы
41′ Сердар Азиз  
6 Денис Черышев 13′
22 Артем Дзюба (Ю. Газинский) 49′
Составы
Серкан Кырынтылы 12
39′ Шенер Езбайраклы 2
Хасан Али 3
Чаглар Сеюнджю 6
Дженгиз Юндер 17
Хакан Чалханоглу 10
Тосун Дженк 9
Окай Йокушлу 5
46′ Сердар Азиз 4
Каан Айхан 22
57′ Юсуф Языджи 11
Огузхан Езякуп 8
71′ Мехмет Топал (к) 15
Юнус Малли 19
12 Андрей Лунев
2 Мариу Фернандес
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин
8 Юрий Газинский
11 Роман Зобнин
22 Артем Дзюба (к) 90′
13 Федор Кудряшов 82′ 54′
23 Константин Рауш
6 Денис Черышев 79′
20 Алексей Ионов
7 Далер Кузяев 73′
18 Павел Могилевец
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
8 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
За воротами Тиагу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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