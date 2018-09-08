Луческу: Футболисты сборной России в матче Лиги наций играли агрессивнее турок
ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России играла агрессивнее турецких футболистов в матче первого тура Лиги наций. Об этом на
ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России играла агрессивнее турецких футболистов в матче первого тура Лиги наций. Об этом на
В пятницу сборная России обыграла команду Турции со счетом 2:1.
Встреча прошла в Трабзоне.
«Мы провели хороший матч, во втором тайме контролировали игру, но россияне не уступили, — сказал Луческу. — Мы создали несколько моментов, но их вратарь был в невероятной форме».
«Мы совершили невероятные ошибки, когда пропускали голы. Но на самом деле я рад, мы создаем новую команду, стараемся больше делать упор на технику, а не на физику. Мы хорошо играли во втором тайме, но не все наши игроки были в хорошей форме. Соперник играл более агрессивно, чем мы», — отметил румынский наставник сборной Турции.
Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции. Турецкие футболисты встретятся со шведами 10 сентября.
|Мирча Луческу
|Станислав Черчесов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)
|За воротами
|Тиагу Мартинш (Португалия)