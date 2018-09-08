Луческу: Футболисты сборной России в матче Лиги наций играли агрессивнее турок

«Мы провели хороший матч, во втором тайме контролировали игру, но россияне не уступили, — сказал Луческу. — Мы создали несколько моментов, но их вратарь был в невероятной форме».

«Мы совершили невероятные ошибки, когда пропускали голы. Но на самом деле я рад, мы создаем новую команду, стараемся больше делать упор на технику, а не на физику. Мы хорошо играли во втором тайме, но не все наши игроки были в хорошей форме. Соперник играл более агрессивно, чем мы», — отметил румынский наставник сборной Турции.