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19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
10:02 (мск), источник: ТАСС

Дзюба заявил, что счастлив быть капитаном сборной России по футболу

ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что для него носить капитанскую повязку в национальной сборной — это счастье. Об этом он сказал журналистам после матча Лиги наций против команды Турции.

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Сборная России в Трабзоне обыграла команду Турции (2:1) в первом матче в Лиге наций, победный мяч на счету Дзюбы. Эта встреча стала для российской команды первой после чемпионата мира.

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В отсутствие Игоря Акинфеева тренерский штаб сборной назначил Дзюбу капитаном команды.

«Быть капитаном — это огромная честь, любой ребенок мечтает о таком. Я сам до конца не верил, что меня сделают капитаном. Но потом Станислав Саламович вызвал меня и сообщил. Это счастье», — сказал Дзюба.

Дзюба подчеркнул, что вся команда в матче с турками билась и сражалась. «Плюс потрясающий матч провел [вратарь Андрей] Лунев. В первом тайме мы доминировали, могли больше выжать из этого. Отмечу Марио Фернандеса, который провел отличный матч», — отметил Дзюба.

«Наверное, должны были забивать второй гол до перерыва. Вместо этого ошиблись со стандарта. Хотя готовились, что турки их быстро разыгрывают», — также сказал он.

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции в Калининграде. 10 сентября россияне в товарищеском матче сыграют с командой Чехии в Ростове-на-Дону.
Дзюба принес победу сборной России в дебютном матче в Лиге наций
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07:43 (мск)© Ньюстюб
Турция 1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
7.09.2018, 21:45 Зрители: 38000 Групповой этап: Группа 2 Senol Gunes Stadium
Главные тренеры
Мирча Луческу Станислав Черчесов
Голы
41′ Сердар Азиз  
  Денис Черышев 13′
  Артем Дзюба (Ю. Газинский) 49′
Составы
Серкан Кырынтылы 12
39′ Шенер Езбайраклы 2
Хасан Али 3
Чаглар Сеюнджю 6
Дженгиз Юндер 17
Хакан Чалханоглу 10
Тосун Дженк 9
Окай Йокушлу 5
46′ Сердар Азиз 4
Каан Айхан 22
57′ Юсуф Языджи 11
Огузхан Езякуп 8
71′ Мехмет Топал (к) 15
Юнус Малли 19
12 Андрей Лунев
2 Мариу Фернандес
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин
8 Юрий Газинский
11 Роман Зобнин
22 Артем Дзюба (к) 90′
13 Федор Кудряшов 82′ 54′
23 Константин Рауш
6 Денис Черышев 79′
20 Алексей Ионов
7 Далер Кузяев 73′
18 Павел Могилевец
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
8 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
За воротами Тиагу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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