Дзюба заявил, что счастлив быть капитаном сборной России по футболу

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Сборная России в Трабзоне обыграла команду Турции (2:1) в первом матче в Лиге наций, победный мяч на счету Дзюбы. Эта встреча стала для российской команды первой после чемпионата мира.

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В отсутствие Игоря Акинфеева тренерский штаб сборной назначил Дзюбу капитаном команды.

«Быть капитаном — это огромная честь, любой ребенок мечтает о таком. Я сам до конца не верил, что меня сделают капитаном. Но потом Станислав Саламович вызвал меня и сообщил. Это счастье», — сказал Дзюба.

Дзюба подчеркнул, что вся команда в матче с турками билась и сражалась. «Плюс потрясающий матч провел [вратарь Андрей] Лунев. В первом тайме мы доминировали, могли больше выжать из этого. Отмечу Марио Фернандеса, который провел отличный матч», — отметил Дзюба.

«Наверное, должны были забивать второй гол до перерыва. Вместо этого ошиблись со стандарта. Хотя готовились, что турки их быстро разыгрывают», — также сказал он.