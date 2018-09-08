Сборная России сохранила победный дух ЧМ и обыграла команду Турции на старте Лиги наций

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Матч национальной сборной в Трабзоне стал настоящим праздником. Стадион имени Шенола Гюнеша, открытый после реконструкции в декабре 2016 года, не просто впервые в обновленном виде принял сборную Турции — национальная команда не приезжала в город уже более 10 лет.

Футбол Лига наций B 2018/2019 7.09.2018, 21:45 Турция 1 Россия 2

Главная футбольная тема Турции на сегодня — это заявка на проведение чемпионата Европы 2024 года. Решение о стране — организаторе турнира (претендента всего два — Германия и Турция) исполком УЕФА примет в конце сентября. Именно теме Евро-2024 и было посвящено предматчевое шоу — три огромных баннера во всю трибуну и конфетти, которое перед стартовым свистком засыпало большие участки поля. Впрочем, футболисты после матча признавались, что блестки не мешали им играть.

Турция традиционно ассоциируется с неистовой поддержкой и давлением трибун на команду гостей. Причем активно болеют не только на фанатских трибунах за воротами, но и на дорогих местах центральных трибун. В Трабзоне этого не было — публика по-настоящему включалась лишь несколько раз, так и не дав сборной Турции преимущества своего поля.

Состав сборной России по разным причинам существенно обновился после чемпионата мира. Это коснулось прежде всего центра обороны, где пару составили не игравшие за сборную летом Роман Нойштедтер и Георгий Джикия.

Место в воротах в отсутствие Игоря Акинфеева занял Андрей Лунев, на необычной позиции под нападающим вышел Далер Кузяев.

«Связи с чемпионата мира держатся, — отметил после матча главный тренер Станислав Черчесов. — Наш стиль я назову одним словом — команда. “Мы” — на первом месте, “я” — уже потом».

«Кровью и потом развернули всю страну к нам»

Сборная России провела очень сильный первый тайм, и ничейный счет по его итогам стал неудачным стечением обстоятельств. «В первом тайме мы вообще доминировали, могли большее выжать из этого», — посетовал после матча капитан Артем Дзюба.

В целом команда выглядела уверенно и солидно, что тоже можно считать наследием успешного мирового первенства. «Но мы хотим, чтобы победный командный дух оставался после чемпионата мира. Важно было победить в непростом матче с Турцией», — также отметил Дзюба.

Хотя одно явное отличие по сравнению с чемпионатом мира было. Если летом команда спокойно выдерживала и по 120 игровых минут, то теперь сил не хватило и на 90. «Вот это немного напрягает», — поделился Черчесов.

Однако кончилось все хорошо. Команда во много благодаря двум отличным сейвам в концовке в исполнении Андрея Лунева удержала победу.

«Я уже не раз говорил, что мы кровью и потом развернули всю страну к нам, — сказал Дзюба. — Появилась новая команда, у нас сейчас небольшое перестроение идет, много ребят из сборной ушло, команда строится».

Российские футболисты выступают в группе В2 Лиги наций вместе с турками и шведами. Ответный матч против турецкой команды состоится 14 октября в Сочи. Со шведами российские футболисты сыграют 11 октября в Калининграде, выездная встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме.