Дзюба взялся за воспитание российских болельщиков
Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал нежелание отдельных болельщиков поддерживать национальную команду
Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал нежелание отдельных болельщиков поддерживать национальную команду
«Клубные предпочтения мешают переживать за сборную? Я считаю это не от большого ума, если честно. Нужно болеть за свою страну. То же самое и в еврокубках. Играет там “Спартак” — надо всей страной болеть за “Спартак”. Так же с “Зенитом” и ЦСКА. Есть сборная России — есть мы», — заявил Дзюба. Он также добавил, что внутри сборной футболисты не имеют клубных предпочтений.
7 сентября сборная России обыграла в гостях Турцию в первом матче Лиги наций со счетом 2:1. Дзюба, вышедший на встречу с капитанской повязкой, стал автором второго гола в ворота турков.
Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Как профессиональный футболист он выступал за команду с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды. С 2015 года Дзюба — нападающий «Зенита».
|Мирча Луческу
|Станислав Черчесов
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)
|За воротами
|Тиагу Мартинш (Португалия)