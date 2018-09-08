Дзюба взялся за воспитание российских болельщиков

«Клубные предпочтения мешают переживать за сборную? Я считаю это не от большого ума, если честно. Нужно болеть за свою страну. То же самое и в еврокубках. Играет там “Спартак” — надо всей страной болеть за “Спартак”. Так же с “Зенитом” и ЦСКА. Есть сборная России — есть мы», — заявил Дзюба. Он также добавил, что внутри сборной футболисты не имеют клубных предпочтений.