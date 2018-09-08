«Играли агрессивно»: почему Россия продолжает побеждать

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Сборная России по футболу приводила первую официальную игру после успешного для себя чемпионата мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова на выезде встречались с национальной командой Турции. Матч проходил в городе Трабзон, который около десяти лет не видел поединков главного коллектива страны.

Четвертьфиналисты чемпионата мира выступали в обновленном составе.

Футбол Лига наций B 2018/2019 7.09.2018, 21:45 Турция 1 Россия 2

Место в воротах вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева занял Андрей Лунев из «Зенита».

В центре обороны вместо завершившего карьеру Сергея Игнашевича и травмированного спартаковца Ильи Кутепова на поле вышли Георгий Джикия, который также выступает за красно-белых и хорошо знакомый местной публике Роман Нойштедтер — футболист турецкого «Фенербахче».

Пришлось обходиться Черчесову и без самого дорогого российского игрока — полузащитника Александра Головина, который получил повреждение в одной из первых тренировок за «Монако».

В связи с этим хавбек «Зенита» Далер Кузяев играл непривычно близко к атаке. Тем не менее, Черчесов отметил, что этот эксперимент у него получился.

«Далер играл в треугольнике под форвардом Артемом Дзюбой. У турков мобильная полузащита, мы хотели выстроить свою полузащиту так, чтобы не давать им развивать атаки. По возможности Кузяев подпирал Дзюбу, у него это получалось, я доволен тем, как он отыграл свои 70 минут, фрагментарно он играл на этой позиции в “Зените”, обычно он играет глубже», — приводит слова главного тренера сборной России ТАСС.

В отсутствие Акинфеева капитаном стал Дзюба. Данное решение тренерского штаба выглядело максимально логичным. Уже на чемпионате мира форвард «Зенита» неоднократно проявлял себя в роли лидера команды, настраивая своих партнеров в ответственный момент.

Сборная России идеально провела почти весь первый тайм, забив мяч уже на 13-й минуте.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес навесил с правого фланга, Кузяев головой прокинул мяч дальше, в хавбек «Валенсии» Денис Черышев красивым ударом в одно касание вогнал снаряд в сетку — шансов помешать очередному шедевру лучшего российского бомбардира ЧМ-2018 у голкипера не было.

Ответ у турков не получался. Напротив, хозяева раз за разом подпускали россиян к своей штрафной, позволяя сопернику организовывать опасные атаки.

Однако на перерыв команды все же ушли при равном счете. Неудачный вынос из своей штрафной завершился мощным ударом Сердара Азиза. Лунев справиться с этим выстрелом не сумел — 1:1.

В самом начале второго тайма Россия вновь вышла вперед. На этот раз свое слово сказал капитан.

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский исполнил отличный заброс за спины защитникам в чужую штрафную, Дзюба вышел один на один и уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BncE5XbDWHE/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-07T20:42:08+00:00">7 Сен 2018 в 1:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме турки атаковали больше. Чувствовалось, что сборная России решила сохранить минимальное преимущество и отойти к своим воротам. Однако от опасных моментов гостей это не уберегло.

В критический момент хозяев ЧМ-2018 спас Лунев, вытащивший несколько сложнейших мячей. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 — Россия набрала первые три очка в Лиге наций.

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После матча Черчесов отметил, что его немного беспокоит упадок сил подопечных в концовке поединка.

«Наш стиль я назову одним словом — команда. «Мы» — на первом месте, «я» — уже потом. Связи с чемпионата мира держатся.

Сегодня нас не хватило на всю игру, а на чемпионате мира мы спокойно выдерживали 120 минут, вот это немного напрягает", — отметил главный тренер сборной России.

«Самым сложным в этом матче были последние минуты, когда соперник произвел несколько замен, выпустил атакующих игроков. Мы немного подсели, организация стала хромать. Благодарен команде, что ребята выстояли и удержали победу.

Те, кто были готовы лучше, те сегодня и сыграли. Понятно, что чемпионат мира придал нам определенную уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы", — отметил специалист.

Главный тренер турецкой команды Мирча Луческу заявил, что Россия играла агрессивнее.

«Мы провели хороший матч, во втором тайме контролировали игру, но россияне не уступили. Мы создали несколько моментов, но их вратарь был в невероятной форме.

Мы совершили невероятные ошибки, когда пропускали голы. Но на самом деле я рад, мы создаем новую команду, стараемся больше делать упор на технику, а не на физику. Мирча Луческу.

Мы хорошо играли во втором тайме, но не все наши игроки были в хорошей форме. Соперник играл более агрессивно, чем мы", — отметил румын.

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что для него носить капитанскую повязку в национальной сборной — счастье.

«Быть капитаном — это огромная честь, любой ребенок мечтает о таком. Я сам до конца не верил, что меня сделают капитаном. Но потом Станислав Саламович вызвал меня и сообщил. Это счастье», — сказал Дзюба.

«Лунев провел потрясающий матч. В первом тайме мы доминировали, могли больше выжать из этого. Отмечу Марио Фернандеса, который провел отличный матч.

Наверное, должны были забивать второй гол до перерыва. Вместо этого ошиблись со стандарта. Хотя готовились, что турки их быстро разыгрывают", — заявил нападающий.

Вратарь Андрей Лунев поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Мы очень рады, что выиграли в первом матче. Очень довольны результатом, потому что приятно начать турнир с победы.

Ребята молодцы, спасибо болельщикам — и тем, кто смог приехать на игру, и зрителям в России. Мы работали и старались для них, спасибо всем за поддержку", — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BncJH0fDr-A/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BncJH0fDr-A/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BncJH0fDr-A/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-07T21:24:53+00:00">7 Сен 2018 в 2:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Автор первого гола сборной России Денис Черышев отметил, что команда показала хорошую игру.

«Сегодня показали хорошую игру, особенно в первом тайме. В первом тайме было много моментов забить, но не получилось. Во второй половине встречи собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны.

В концовке матча немного подсели из-за усталости. Все-таки начало сезона сказывается. Нам еще надо над этим работать", — заявил Черышев.

Свой следующий матч сборная России проведет в Ростове-на-Дону 10 сентября. В рамках товарищеского поединка команда Черчесова сойдется с Чехией. Эта игра начнется в 19.00 мск.

В Лиге наций Россия 11 октября сыграет со Швецией в Калининграде, 14 октябре с Турцией в Сочи, а 20 ноября отправится к скандинавской дружине в Стокгольм.