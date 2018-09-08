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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Англия — Испания: Алонсо, Родриго и Шоу сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на матч Лиги наций.

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Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу, Хендерсон, Лингард, Алли, Рашфорд, Кейн.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо, Бускетс, Сауль, Тьяго Алькантара, Иско, Аспас, Родриго.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — Роб ван де Вен.

Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является финалист последнего чемпионата мира — сборная Хорватии. В ходе нынешнего перерыва на международные матчи сыграть с хорватами предстоит Испании.

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