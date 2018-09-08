Англия — Испания: Алонсо, Родриго и Шоу сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на матч Лиги наций.
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на матч Лиги наций.
Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу, Хендерсон, Лингард, Алли, Рашфорд, Кейн.
Испания: де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо, Бускетс, Сауль, Тьяго Алькантара, Иско, Аспас, Родриго.
Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — Роб ван де Вен.
Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является финалист последнего чемпионата мира — сборная Хорватии. В ходе нынешнего перерыва на международные матчи сыграть с хорватами предстоит Испании.