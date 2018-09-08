Исландия пропустила 6 голов от Швейцарии в Лиге наций
Сборная Швейцарии уверенно победила команду Исландии в стартовом матче Лиги наций в Лиге А, который прошел в
Сборная Швейцарии уверенно победила команду Исландии в стартовом матче Лиги наций в Лиге А, который прошел в
За гостей выступали три футболиста «Ростова». Защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон провели 90 минут на поле, а форвард Бьорн Сигурдарсон отыграл 60 минут.
В следующем туре 11 сентября исландцы примут дома Бельгию, а швейцарцы встретятся с бельгийцами 12 октября.
|Владимир Петкович
|Эрик Хамрен
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|12
|7
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)