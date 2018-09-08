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21:46 (мск), источник: Матч ТВ

Исландия пропустила 6 голов от Швейцарии в Лиге наций

Сборная Швейцарии уверенно победила команду Исландии в стартовом матче Лиги наций в Лиге А, который прошел в Санкт-Галлене.

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Источник: Reuters

За гостей выступали три футболиста «Ростова». Защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон провели 90 минут на поле, а форвард Бьорн Сигурдарсон отыграл 60 минут.

В следующем туре 11 сентября исландцы примут дома Бельгию, а швейцарцы встретятся с бельгийцами 12 октября.

Швейцария 6:0
Первый тайм: 2:0
Исландия
8.09.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 2 Kybunpark
Главные тренеры
Владимир Петкович Эрик Хамрен
Голы
13′ Стивен Цубер  
23′ Денис Закария  
53′ Джердан Шачири  
67′ Харис Сеферович  
71′ Альбиан Айети  
82′ Адмир Мехмеди  
Составы
Янн Зоммер 1
Кевин Мбабу 2
Мануэль Аканджи 5
Рикардо Родригес 13
11′ Фабиан Шер 22
82′ Гранит Джака (к) 10
Денис Закария 17
Джердан Шачири 23
79′ Стивен Цубер 14
Джибриль Соу 15
32′ 65′ Брель Эмболо 7
Альбиан Айети 16
72′ Харис Сеферович 9
Адмир Мехмеди 18
1 Ханнес Тоур Халльдоурссон
2 Биркир Сайварссон
5 Сверрир Ингасон
6 Рагнар Сигурдссон 52′
23 Ари Фрейр Скуласон
4 Виктор Гудлаугур Пальссон
10 Гильфи Сигурдссон (к)
22 Йоун Дади Бедварссон
8 Биркир Бьяднасон 65′
7 Теодоур Эльмар Бьяднасон
19 Рюрик Гисласон 74′
16 Рунар Маур Сигюрьенссон
17 Бьорн Сигурдарсон 60′
11 Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 1
4 Угловые 1
15 Фолы 12
7 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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