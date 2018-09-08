Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино в стартовом матче Лиги наций

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Подопечным Игоря Криушенко удалось забить быстрый мяч в прошедшем поединке. На 4-й минуте один из самых опытных полузащитников хозяев поля Игорь Стасевич нанес точный удар — 1:1. В середине первого тайма Станислав Драгун увеличил преимущество белорусов — 2:0. Второй тайм прошел под контролем команды Игоря Криушенко, и на 67-й минуте пенальти в ворота Сан-Марино реализовал Антон Сорока — 3:0. Под занавес матча Станислав Драгун забил свой второй мяч, а окончательный счет в игре установил на 91-й минуте нападающий Юрий Ковалев — 5:0.

Первый официальный матч национальной сборной Беларуси по футболу после реконструкции стадиона «Динамо» посетили более 13 тыс. зрителей.

Вторую игру в Лиге наций сборная Беларуси по футболу проведет 11 сентября в Кишиневе, где на стадионе «Зимбру» встретится с командой Молдовы.