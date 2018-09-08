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22:06 (мск), источник: Прессбол

Тренер Сан-Марино: Проблема в том, что белорусы играли в три форварда

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился мнением о поражении в матче со сборной Беларуси (0:5).

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Источник: Reuters

— Не ожидали такого начала матча. Конечно, знали, что белорусы в порядке и будут пытаться атаковать, привлекая защитников. Они пытались создавать численное преимущество на нашей половине поля. Первый пропущенный гол очень расстроил, в результате игроки потеряли в себе уверенность. После перерыва заиграли уже гораздо сбалансированнее.

— Оправдала ли себя тактика «5−3−2»?

— Сложно о ней что-то говорить. Нельзя сказать, что она была хорошей. Проблема в том, что белорусы играли в три нападающих. А если вы знаете, что такое чемпионат Сан-Марино… В общем, там не на что смотреть. В итоге зачастую оказывалось, что трое наших защитников оказывались против трех форвардов хозяев.

— Как вы думаете: способна ли сборная Беларуси победить в группе?

— В Беларуси высокий уровень спортивного воспитания. Они играют в плотный скоростной футбол. Я думаю, это им поможет в достижении поставленных целей. Схожие ставит перед собой и Люксембург, но Беларусь выглядит более монолитно. Полагаю, у них преимущество.

Беларусь 5:0
Первый тайм: 2:0
Сан-Марино
8.09.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 2 Динамо
Главные тренеры
Игорь Криушенко Франко Варрелла
Голы
4′ Игорь Стасевич  
26′ Станислав Драгун  
67′ Антон Сарока  
87′ Станислав Драгун  
90+1′ Юрий Ковалев  
Составы
Сергей Черник 12
Александр Мартынович (к) 3
Игорь Шитов 4
23′ Сергей Политевич 6
Максим Володько 19
Станислав Драгун 2
Ренан Брессан 10
Иван Маевский 18
67′ Павел Нехайчик 13
Сергей Баланович 23
75′ Игорь Стасевич 22
Юрий Ковалев 7
52′ 56′ Денис Лаптев 15
Антон Сарока 11
23 Элия Бенедеттини
3 Мирко Палацци
6 Давиде Симончини (к) 22′
11 Мануэль Баттистини
17 Юри Бьорди
15 Лоренцо Лунадей 40′
10 Филиппо Берарди
18 Маттиа Гьярди
2 Давиде Чезарини 81′
16 Данило Ринальди
8 Алекс Гасперони 63′
20 Адольфо Хирш 71′
7 Маттео Витайоли 62′ 10′
22 Фабио Томассини
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
35 Удары (всего) 3
12 Удары в створ 1
2 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 0
14 Фолы 12
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
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