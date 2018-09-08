Тренер Сан-Марино: Проблема в том, что белорусы играли в три форварда

Источник: Reuters

— Не ожидали такого начала матча. Конечно, знали, что белорусы в порядке и будут пытаться атаковать, привлекая защитников. Они пытались создавать численное преимущество на нашей половине поля. Первый пропущенный гол очень расстроил, в результате игроки потеряли в себе уверенность. После перерыва заиграли уже гораздо сбалансированнее.

— Оправдала ли себя тактика «5−3−2»?

— Сложно о ней что-то говорить. Нельзя сказать, что она была хорошей. Проблема в том, что белорусы играли в три нападающих. А если вы знаете, что такое чемпионат Сан-Марино… В общем, там не на что смотреть. В итоге зачастую оказывалось, что трое наших защитников оказывались против трех форвардов хозяев.

— Как вы думаете: способна ли сборная Беларуси победить в группе?