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22:13 (мск), источник: Прессбол

Лига наций — отличный турнир. И победа над сборной Сан-Марино совершенно ни при чем

Отчет о матче, в котором нет ни слова про игру.

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Источник: Reuters

Франко Варрелла очень смешно нахмурился после гола уже на 4-й минуте. Озабоченность вообще не идет тренерам сборной Сан-Марино, по крайней мере, пока их команда не пропускает шестой или седьмой. 4,5 гола — средняя пропускаемость санмаринцев в официальных встречах. Так что в Минске они практически не выбились из нормы — так к чему эта серьезность и нервный перетоп у границы технической зоны?..

Кому серьезность была к лицу — так это белорусам. И в этом большая заслуга контекста матча. О том, насколько нелепа и пуста идея Лиги наций, разве что книга не написана. Об этом продолжают писать даже прямо сейчас и повторят еще много раз. Но сегодня давайте о плюсах. Настроение такое.

Это ведь очень логично, когда встречаются соперники, сопоставимые по силам. Сейчас не конкретное про Беларусь и Сан-Марино. У Сан-Марино в Европе только один равновеликий соперник — Гибралтар. А так с ними никто не хочет даже товарищеские встречи проводить. Кстати, тоже плюсик в пользу Лиги наций — теперь вместо постоянных отказов у санмаринцев будет целых шесть матчей, от которых соперники не смогут откреститься.

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Так вот. Четыре категории, на которые разбиты сборные в Лиге наций, — это очень оптимистично для таких ребят, как белорусы. Теперь им (нам) есть за что бороться. А когда присутствует турнирная мотивация, даже со сборной Сан-Марино играть веселее. Во-первых, видна осязаемая цель впереди. Во-вторых, в будущем может пригодиться разница забитых и пропущенных мячей. Причем во-первых сейчас важнее, чем во-вторых: на 87-й и 91-й минутах белорусы забили не потому, что могли, а потому, что хотели. А когда жеребьевка подбрасывает в группу французов, шведов и голландцев, мотивация как-то сразу улетучивается. Тяжело изначально поверить в успех кампании.

Белорусское давление до финального свистка — это показатель не только хилости соперника, но и серьезности намерений команды Криушенко. Не зря ведь она даже заселилась перед матчем не в техцентре БФФ, а за городом в «Robinson Club». И в Кишинев едет уже в воскресенье.

Ну, а тем, кому Лига наций кажется не самым справедливым способом распределить путевки на чемпионат Европы, — так справедливость в футболе в принципе не главная категория. Главная — результат. И он на табло. Важнее, может, только эмоция от процесса. Но вот я, даже понимая уровень соперника, ее не сдержался и получил. Когда еще так непринужденно победим. Три дня можно жить — а там посмотрим, как сложится в Кишиневе. Молдаване ведь тоже никогда не играли на EURO и, как и белорусы, учуяли возможность. Так что победа над сборной Молдовы может оказаться для нас ярче, чем гол Кисляка французам. То было просто цветастое пятно в нашей футбольной истории. Не более. А сейчас — белорусы всерьез решают турнирную задачу.

P. S. Ну, а конкретно по игре со сборной Сан-Марино сказать абсолютно нечего. Здесь даже не упоминается ни один игрок, участвовавший в матче. Персонифицированно хвалить кого-то в сборной Беларуси, наверное, неправильно. Выделять кого-то в сборной Сан-Марино, наверное, смешно.

Беларусь 5:0
Первый тайм: 2:0
Сан-Марино
8.09.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 2 Динамо
Главные тренеры
Игорь Криушенко Франко Варрелла
Голы
4′ Игорь Стасевич  
26′ Станислав Драгун  
67′ Антон Сарока  
87′ Станислав Драгун  
90+1′ Юрий Ковалев  
Составы
Сергей Черник 12
Александр Мартынович (к) 3
Игорь Шитов 4
23′ Сергей Политевич 6
Максим Володько 19
Станислав Драгун 2
Ренан Брессан 10
Иван Маевский 18
67′ Павел Нехайчик 13
Сергей Баланович 23
75′ Игорь Стасевич 22
Юрий Ковалев 7
52′ 56′ Денис Лаптев 15
Антон Сарока 11
23 Элия Бенедеттини
3 Мирко Палацци
6 Давиде Симончини (к) 22′
11 Мануэль Баттистини
17 Юри Бьорди
15 Лоренцо Лунадей 40′
10 Филиппо Берарди
18 Маттиа Гьярди
2 Давиде Чезарини 81′
16 Данило Ринальди
8 Алекс Гасперони 63′
20 Адольфо Хирш 71′
7 Маттео Витайоли 62′ 10′
22 Фабио Томассини
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
35 Удары (всего) 3
12 Удары в створ 1
2 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 0
14 Фолы 12
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
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 Лига наций — отличный турнир. И победа над сборной Сан-Марино совершенно ни при чем
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