Лига наций — отличный турнир. И победа над сборной Сан-Марино совершенно ни при чем

Франко Варрелла очень смешно нахмурился после гола уже на 4-й минуте. Озабоченность вообще не идет тренерам сборной Сан-Марино, по крайней мере, пока их команда не пропускает шестой или седьмой. 4,5 гола — средняя пропускаемость санмаринцев в официальных встречах. Так что в Минске они практически не выбились из нормы — так к чему эта серьезность и нервный перетоп у границы технической зоны?.. Кому серьезность была к лицу — так это белорусам. И в этом большая заслуга контекста матча. О том, насколько нелепа и пуста идея Лиги наций, разве что книга не написана. Об этом продолжают писать даже прямо сейчас и повторят еще много раз. Но сегодня давайте о плюсах. Настроение такое. Это ведь очень логично, когда встречаются соперники, сопоставимые по силам. Сейчас не конкретное про Беларусь и Сан-Марино. У Сан-Марино в Европе только один равновеликий соперник — Гибралтар. А так с ними никто не хочет даже товарищеские встречи проводить. Кстати, тоже плюсик в пользу Лиги наций — теперь вместо постоянных отказов у санмаринцев будет целых шесть матчей, от которых соперники не смогут откреститься.

Так вот. Четыре категории, на которые разбиты сборные в Лиге наций, — это очень оптимистично для таких ребят, как белорусы. Теперь им (нам) есть за что бороться. А когда присутствует турнирная мотивация, даже со сборной Сан-Марино играть веселее. Во-первых, видна осязаемая цель впереди. Во-вторых, в будущем может пригодиться разница забитых и пропущенных мячей. Причем во-первых сейчас важнее, чем во-вторых: на 87-й и 91-й минутах белорусы забили не потому, что могли, а потому, что хотели. А когда жеребьевка подбрасывает в группу французов, шведов и голландцев, мотивация как-то сразу улетучивается. Тяжело изначально поверить в успех кампании.



Белорусское давление до финального свистка — это показатель не только хилости соперника, но и серьезности намерений команды Криушенко. Не зря ведь она даже заселилась перед матчем не в техцентре БФФ, а за городом в «Robinson Club». И в Кишинев едет уже в воскресенье.



Ну, а тем, кому Лига наций кажется не самым справедливым способом распределить путевки на чемпионат Европы, — так справедливость в футболе в принципе не главная категория. Главная — результат. И он на табло. Важнее, может, только эмоция от процесса. Но вот я, даже понимая уровень соперника, ее не сдержался и получил. Когда еще так непринужденно победим. Три дня можно жить — а там посмотрим, как сложится в Кишиневе. Молдаване ведь тоже никогда не играли на EURO и, как и белорусы, учуяли возможность. Так что победа над сборной Молдовы может оказаться для нас ярче, чем гол Кисляка французам. То было просто цветастое пятно в нашей футбольной истории. Не более. А сейчас — белорусы всерьез решают турнирную задачу.



P. S. Ну, а конкретно по игре со сборной Сан-Марино сказать абсолютно нечего. Здесь даже не упоминается ни один игрок, участвовавший в матче. Персонифицированно хвалить кого-то в сборной Беларуси, наверное, неправильно. Выделять кого-то в сборной Сан-Марино, наверное, смешно.