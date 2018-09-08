Сборная Андорры. Та же «Барса» — только в профиль

Источник: AFP 2018

Если кто-то скажет, что национальная сборная затерявшегося между Испанией и Францией княжества Андорра — футбольный карлик, отнеситесь к этой информации с известной долей осторожности. Безоговорочно принимать такое утверждение на веру точно не стоит. Хоть у латвийцев, которые вынуждены были довольствоваться в прошлый четверг в противостоянии с этой командой в Риге ничьей, спросите. Или у венгров, уступивших в Андорре-ла-Велье летом 2017-го в матче отборочного турнира чемпионата Мира в России.

До последнего сражаться на футбольных полях у андорранцев, создается впечатление, в крови, — что, пожалуй, и неудивительно, если вспомнить, что сами по себе они считаются, большей частью, потомками заселивших местные вершины в древности каталонцев. Таким образом, у андоррского футбола и знаменитой «Барселоны», по сути, одни и те же корни. Результаты, правда, пока несколько разные…

Впрочем, чему тут удивляться, если футбольный чемпионат этого горного княжества не является профессиональным?! А ведь большинство игроков национальной сборной Андорры именно в этом турнире и выступают. В том числе и самый, пожалуй, известный в мире андоррский футболист — 38-летний Ильдефонс Лима, сменивший пару недель назад местную «Санта-Колому» на не менее местный «Интер» из Эскальдеса. По факту, из того состава, что готовился у Андорры к первым поединкам Лиги наций, профессионалами можно считать лишь пятерых игроков, пусть кого-то из них — и с серьезной натяжкой: 32-летнего голкипера Жозепа Гомеса («Вильяверде», Сан-Андреас, 4 дивизион чемпионата Испании), двух защитников — 30-летнего Марка Гарсию («Гранольерс», 4 дивизион чемпионата Испании) и 21-летнего Макса Лловеру («Хорта», 4 дивизион чемпионата Испании), пару хавбеков — 33-летнего Марсио Вьейру («Атлетико», Монсон, 4 дивизион чемпионата Испании) и 28-летнего Марка Валеса («Саннефьорд», Норвегия). Четверо из них, кроме Гарсии, вышли в стартовом составе в рижском противостоянии. Все остальные футболисты этой национальной дружины получают игровую практику в рамках турнира родного национального чемпионата. Тренирует же главную сборную Андорры справивший 4 сентября 48-летие этнический баск Хесус Луис Альварес де Эулате Гуэрге, больше известный как Кольдо. В свое время он много лет сам выступал в составе возглавляемой им сегодня национальной дружины, стоя на страже ее ворот.

Футбол Лига наций D 2018/2019 10.09.2018, 21:45 Андорра - Казахстан -

Последний на сегодняшний день свой поединок в Риге национальная сборная Андорры начинала в расстановке 4−2−3−1 с двумя опорниками. Впрочем, нужно понимать, что любые разговоры о тактике в отношении андоррской дружины достаточно относительны. Когда нужно, эта команда может окопаться на своей половине поля в полном составе. Ну, а что касается атаки… Лучший бомбардир в истории национальной сборной Андорры — уже упоминавшийся центральный защитник Ильдефонс Лима. Это ведь тоже о чем-то говорит, и достаточно красноречиво, не правда ли?..

Ничью в Латвии у Андорры добывали (слева направо): Жозеп Гомес — Мойзес Сан-Николас, Макс Лловера, Ильдефонс Лима, Жезус (он же Чус) Рубьо — Марк Валес, Марк Ребес — Жоан Сервос, Марсио Вьейра, Людовик Клементе — Кристиан Мартинес. На замену выходили Хорди Алаес (вместо Кристиана Мартинеса), Виктор Родригес (заменил Людовика Клементе) и Эмиль Гарсия (на 95 минуте игры из тактических соображений сменил Марсио Вьейру). Почему-то мало верится, что после такого достаточно удачного для пиренейцев выезда их наставник начнет тасовать вдруг состав. Думается, достаточно высока вероятность того, что против Казахстана на поле выйдет примерно такая же, как в Риге, Андорра.