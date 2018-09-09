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10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
01:01 (мск), источник: ТАСС

Испанские футболисты обыграли англичан в матче Лиги наций

ТАСС, 8 сентября. Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 в матче первого тура Лиги наций. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Источник: AFP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Сауль (13-я минута) и Родриго (32), у проигравших отличился Маркус Рэшфорд (11). Во втором тайме тяжелую травму получил защитник английской команды Люк Шоу. После столкновения с защитником испанцев Дани Карвахалем Шоу упал на газон, после чего врачи на протяжении нескольких минут оказывали ему помощь. В итоге игрок «Манчестер Юнайтед» покинул поле только на носилках с кислородной маской.

Перед началом матча нападающему сборной Англии Гарри Кейну была вручена «Золотая бутса» — приз лучшему бомбардиру чемпионата мира 2018 гола, который прошел летом в России. Сборная Англии заняла на турнире четвертое место, Кейн забил шесть голов.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Сборные Англии и Испании выступают в группе 4 лиги A, следующий матч группы пройдет 11 сентября, в этот день испанцы примут хорватов.

В матче лиги C греки в гостях обыграли эстонцев со счетом 1:0, сборная Люксембурга во встрече лиги D разгромила команду Молдавии — 4:0.

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Англия 1:2
Первый тайм: 1:2
Испания
8.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 4 Wembley
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Энрике Луис
Голы
11′ Маркус Рэшфорд  
  Ньигес Сауль 13′
  Морено Родриго 32′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Джо Гомез 4
66′ Джон Стоунс 5
Гарри Магуайр 6
Киран Триппьер 2
Джесси Лингард 7
Деле Алли 11
Харри Кейн (к) 9
42′ 53′ Люк Шоу 3
90+4′ Дэнни Роуз 15
18′ 64′ Джордан Хендерсон 8
Эрик Дайер 17
90′ Маркус Рэшфорд 10
Дэнни Уэлбек 20
1 Давид де Хеа
2 Даниэль Карвахаль 84′
4 Фернандес Иглесиас Начо
15 Серхио Рамос (к)
8 Ньигес Сауль
5 Серхио Бускетс
9 Морено Родриго
22 Франсиско Роман Иско
12 Маркос Алонсо 87′
6 Иньиго Мартинес
10 Тиагу Алькантара 80′
19 Серхи Роберто
17 Яго Аспас 68′
20 Марко Асенсио
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 4
4 Угловые 1
15 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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