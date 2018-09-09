Испанские футболисты обыграли англичан в матче Лиги наций

Источник: AFP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Сауль (13-я минута) и Родриго (32), у проигравших отличился Маркус Рэшфорд (11). Во втором тайме тяжелую травму получил защитник английской команды Люк Шоу. После столкновения с защитником испанцев Дани Карвахалем Шоу упал на газон, после чего врачи на протяжении нескольких минут оказывали ему помощь. В итоге игрок «Манчестер Юнайтед» покинул поле только на носилках с кислородной маской.

Перед началом матча нападающему сборной Англии Гарри Кейну была вручена «Золотая бутса» — приз лучшему бомбардиру чемпионата мира 2018 гола, который прошел летом в России. Сборная Англии заняла на турнире четвертое место, Кейн забил шесть голов.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Сборные Англии и Испании выступают в группе 4 лиги A, следующий матч группы пройдет 11 сентября, в этот день испанцы примут хорватов.

В матче лиги C греки в гостях обыграли эстонцев со счетом 1:0, сборная Люксембурга во встрече лиги D разгромила команду Молдавии — 4:0.